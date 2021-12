“La Bibbia e la musica”: canti ebraici e colonne sonore all’auditorium Pollini

Si terrà domenica 5 dicembre 2021 alle ore 18.30 presso l’Auditorium “Pollini” il concerto “La Bibbia e la Musica - Canti della tradizione liturgica ebraica e colonne sonore a tema composte e dirette dal M° Marco Frisina”: evento nato da un’idea di Adolfo Locci, Rabbino capo di Padova, con l’adesione dei maestri Elio Orio e Salvatore Baronilli, Direttore e Vice Direttore del Conservatorio “Cesare Pollini”.

Questo evento è stato organizzato appositamente in concomitanza di una ricorrenza ebraica, la festività Chanukka, o Festa delle luci, alla quale si unisce la presenza di un ospite di prestigio come Marco Frisina. Frisina, è diplomato in composizione al Conservatorio “Santa Cecilia”. Ha compiuto gli studi teologici presso la Pontificia Università Gregoriana, conseguendo poi la licenza in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto Biblico. Ordinato sacerdote nel 1982, svolge il suo ministero nella Diocesi di Roma. Attualmente è Consultore del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e Rettore della Basilica di Santa Cecilia in Trastevere. Autore di numerosi canti liturgici conosciuti ed apprezzati in Italia e all’estero, nel 1984 ha fondato - e da allora dirige - il Coro della Diocesi di Roma, con il quale anima le più importanti liturgie diocesane, alcune delle quali presiedute dal Santo Padre. Nel 1991 ha avuto inizio la sua collaborazione al progetto “Le storie della Bibbia” della Rai, sia come consulente biblista che autore delle musiche dei film prodotti. Ha composto inoltre le colonne sonore di molti film a tema storico e religioso. Nel concerto di domenica domenica saranno eseguiti brani della liturgia ebraica con l’Ensemble Shirè Miqdash, realtà che da molti anni porta all’attenzione del pubblico i canti della liturgia ebraica accompagnati da strumenti d’orchestra. La suddetta formazione è ben conosciuta al Conservatorio di Padova, dove ha tenuto concerti in diverse occasioni (Giornata della Memoria, Giornata Europea della Cultura Ebraica) insieme a docenti e allievi del Conservatorio. Verranno suonati dunque alcuni temi dalle colonne sonore di Frisina, diretti dal compositore stesso, inoltre ci sarà un ricordo di Ennio Morricone con l’esecuzione di suoi pezzi a tema biblico. Il concerto è un evento organizzato in collaborazione da: Comunità Ebraica di Padova, Associazione Italia-Israele di Padova, Conservatorio di Musica “Cesare Pollini”, Ufficio Ecumenismo e dialogo interreligioso della Chiesa di Padova.

