Dall'Alicorno al Bastione della Gatta: ciclo-passeggiata in collaborazione con il Comitato Mura di Padova

La passeggiata ciclistica corre lungo il fronte occidentale del sistema bastionato rinascimentale costruito nella prima metà del '500 a seguito della guerra di Cambrai. Una carrellata di soluzioni difensive la cui evoluzione racconta come si sia cercato di meglio contrastare gli assedi con l'artiglieria. Partiremo dal maestoso Torrione Alicorno e in sequenza vedremo il torrione Saracinesca, Porta Savonarola, i baluardi San Giovanni, San Prosdocimo e Savonarola e il "bastion punton" Impossibile, minati dai francesi in ritirata. Racconteremo della misteriosa colonna Massimiliana che celebra la vittoria nell'assedio del 1509 nei pressi del torrione della Gatta. Concluderemo dentro al baluardo Moro 2° che nasconde un segreto.

LUNGHEZZA 10 km

DISLIVELLO nullo

DIFFICOLTA' facile

PROGRAMMA:

Ritrovo: ore 9, bastione dell'Alicorno, piazzale Santa Croce, all'entrata del parco.

Partenza:ore 9.30, dopo formalità di iscrizione

Conclusione: indicativamente ore 12.30

Contributo: 5 euro per tutti, comprensivo di guida e assicurazione.

Tipo di bicicletta: city bike, MTB, adatto a bici di strada

Aggiornamenti sul sito: www.fiab-padova.it.