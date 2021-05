Tour in bici e visita agli artigiani aperti lungo la strada del vino Colli Euganei

Sarà una domenica speciale quella del 16 maggio perché tre importanti artigiani dei Colli Euganei apriranno le porte delle loro attività in esclusiva per voi! "Artigiani Aperti" è un’iniziativa della Strada del vino Colli Euganei per darvi l’opportunità di curiosare nei luoghi in cui nascono alcune prelibatezze euganee: dal Prosciutto Berico Euganeo D.o.p., alle farine macinate a pietra di Il Mulino degli Euganei fino alla birra artigianale Birdò.

L’iniziativa prevede la possibilità di effettuare visite guidate e degustazioni, incontrare gli artigiani di persona e scoprire la loro storia e i segreti delle loro produzioni. All’interno della visita è previsto anche “Lo scambio del Gusto“, ovvero la possibilità di assaggiare anche i prodotti degli altri 2 artigiani coinvolti al termine della visita. Viaggiare curiosi vi propone di raggiungere in bici uno degli Artigiani aperti: Il Salumificio Fontana di Este.

Il Salumificio Fontana è un elemento della città di Este, perchè se non lo sapete, il salumificio è proprio in centro città, lungo le mura medievali che circondano l’area dei giardini e del museo Nazionale Atestino. Non lo avete mai notato? Beh probbilmente perchè si è sviluppato insieme alla città e ne è una parte imprescindibile. Dentro alle mura di questa “fucina delle prelibatezze” si nasconde la storia della famiglia Fontana, che si intreccia con quella della città e con alcuni avvenimenti storici nazionali. Ad attendervi Paola Fontana e Marcello.

Il programma

Ore 14 Ritrovo al nostro BIKE POINT presso Radisson blu hotel in via delle Terme 84, Galzignano Terme.

Consegna bici, mappa percorso e file GPS.

Pedalata lungo Anello Colli e Canali Battaglia e Bisato fino alle città murate di Monselice ed Este.

Ore 16.30 Salumificio Fontana: la visita, della durata di circa una ora, è comprensiva di piccola lezione sulla produzione del Prosciutto Veneto Dop e degustazione finale con 3 salumi accompagnati dai panificati del Molino degli Euganei e birra del Birrificio Birdò. I gruppi in visita saranno di massimo 8 persone.

Ore 17.30 pedalata per il rientro in bici.

Informazioni e contatti

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/in-bici-agli-artigiani-aperti-lungo-la-strada-del-vino-colli-euganei/.