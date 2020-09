Escursione in bici e in barca tra Monselice e Battaglia Terme

Siamo nel cuore verde del Veneto, al centro delle sue piste ciclabili che si diramano come una complessa rete che copre un vasto territorio. I 100 Colli Euganei, nei pressi di Padova, sono oggi un Parco naturale cinto da un cordone di antiche vie di navigazione. Scopriteli in bici e barca!

Arriverete in autonomia nella città murata di Monselice dove vi verranno consegnate le bici. Raggiungerete in bici Arquà Petrarca, un villaggio in pietra, considerato uno dei Borghi più belli d’Italia. Qui avrete la possibilità di assaggiare il Brodo di giuggiole, lo Spritz euganeo, quella con la giuggiola o il gelato alle giuggiole! Lasciata Arquà alle vostre spalle, sulla strada in discesa, notate il Laghetto della Costa, un lago termale che è un sito UNESCO. Fermatevi al cartello informativo in legno e scoprite con la vostra guida perché. Passerete ora per la tenuta del Castello di Lispida. Dalla collina di Lispida per molti secoli la trachite, la grigia pietra vulcanica usata per pavimentare i campi e le calli di Venezia, fu estratta e trasportata lungo i corsi d’acqua fino a Venezia.

Raggiunto il borgo fluviale di Battaglia Terme, un esempio eccellente della cultura fluviale del Veneto, consegnerete le bici e vi imbarcherete per navigare con la compagnia Delta tour sulle acque dei Canali Battaglia e Bisato, godendo il panorama mozzafiato dei rilievi vulcanici dei Colli Euganei. Lungo questi canali venivano trasportati verso Venezia cereali, botti di vino, barbabietola da zucchero, riso, tronchi di legno, calcare, trachite e altri prodotti verso i ricchi mercati di Rialto. Tante erano le maestranze legate alla cultura fluviale e tante le fatiche della vita a bordo dei grandi burci. Questa è inoltre parte della strada che lo stesso Francesco Petrarca seguì da Padova alla sua casa di Arquà alla fine del Trecento. Sbarcherete a Monselice completando il vostro itinerario circolare in bici e barca. Saluti e fine servizi.

Itinerario in bici: principalmente in pianura, su strade asfaltate a basso traffico e argini fluviali. Difficoltà: facile, in pianura, 18 km cca di lunghezza, differenza di livello 25 m. Adatto a tutti i bambini; per gli accessori bici per bambini visitate la ns pagina.

Quando: sabato 26 settembre e domenica 25 ottobre alle ore 14.30

Durata: mezza giornata dalle 14.30 alle 18.

Punto d’incontro: Campo della Fiera, Monselice (PD) con parcheggio gratuito

Come arrivare: stazione ferroviaria di Monselice + 5 min a piedi oppure in macchina (parcheggio gratuito)

Punti di interesse: Monselice la città murata, Arquà Petrarca, Battaglia Terme, Canale Battaglia e Bisato

Prezzi:

25 euro adulto con bici propria

30 euro adulto incluso noleggio bici da cicloturismo,

40 euro adulto incluso noleggio ebike

25 euro i bambini incluso noleggio bici, seggiolino o carrellino

Incluso per tutti: guida in bici, navigazione con Delta tour lungo la tratta da Battaglia Terme a Monselice. Per la prenotazione compilare il modulo al link, indicando nel messaggio i dati completi di un solo partecipante e tutti i nomi e cognomi degli altri partecipanti, pagare con bonifico all’IBAN: IT59A0503401795000000074992 intestato a Viaggiare curiosi di Carmen Gurinov la quota totale, specificando nella causale Attività, data e no partecipanti e inviare copia alla email info@viaggiarecuriosi.com o al cell 328 4089272. Oppure pagare con PayPal https://paypal.me/viaggiarecuriosi. Si raccomanda la lettura attenta del nostro Protocollo contro la diffusione di COVID-19. L’uscita sarà confermata con un numero minimo di iscritti.

Informazioni, contatti e prenotazioni

Viaggiare Curiosi agenzia di turismo sostenibile

Via Aureliana 50, 35036 Montegrotto Terme (PD)

Cell. 328 4089272

Mail: info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/