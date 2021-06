"Bici e birra", un tour con degustazione alla scoperta dei Colli Euganei

30 euro per persona con bici propria | 45 euro per persona con bici muscolare a noleggio | 50 euro per persona con ebike a noleggio

Ritrovo alle ore 16 presso il Bike Point all’interno di hotel Radisson blu in via delle Terme 84 a Galzignano terme (parcheggio gratuito), consegna delle bici e partenza per il tour con la guida. Circuito ad anello che tocca le seguenti tappe: Giardino Monumentale di Valsanzibio, il paese di Galzignano e si sale verso Torreglia. Percorso ricco di panorami naturalistici, immersi nei Colli Euganei. Arrivo in birrificio e con un mastro birraio del Birrificio Monterosso visita della produzione artigianale e degustazione birre. Al termine, di nuovo in sella e pedalata verso il rientro, passando per il maestoso Castello del Catajo. Arrivo al noleggio bici e saluti.

Quando: sabato 17 luglio ore 16.45, giovedì 19 agosto ore 16, sabato 11 settembre.

Percorso: principalmente su strade asfaltate secondarie a basso traffico, adatto a tutti.

Difficoltà: facile, 25 km cca

Durata prevista: mezza giornata (3 ore½ circa)

Da portare: abbigliamento adatto alla bici, scarpe da ginnastica, acqua.

Informazioni e contatti

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/bici-e-birra/.

