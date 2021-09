"In bici per cantine", un'escursione alla scoperta dei Colli Euganei

Vi trovate nel cuore verde del Parco dei Colli Euganei vicini alle Terme Euganee, le più antiche d’Europa, in un luogo unico con infinite opportunità di conoscenza e svago. Un arcipelago di isole vulcaniche, dei rilievi separati da fresche vallate, un’idonea esposizione solare ed il rimescolamento tra rocce sedimentarie e vulcaniche sono le peculiarità dei Colli Euganei che donano ai vini vivacità, finezza e piacevolezza gustativa e un’alta qualità all’olio d’oliva.

Questo tour è adatto per coppie o piccoli gruppi di amici e prevede la visita di due cantine locali con relative degustazioni per scoprire come l’origine vulcanica dei Colli Euganei influenza i tipi di suolo e la produzione del vino. Assaggerete i DOC come il frizzante Serprino e il Chardonnay e i rossi Cabernet Franc e Sauvignon, mentre il Fior d’Arancio è il DOCG, cioè con il maggior riconoscimento dal punto di vista normativo.

Conoscerete giovani enologi e viticoltori che uniscono gli antichi saperi della tradizione all’innovazione, accomunati da un grande rispetto per i vitigni e per il territorio.

Programma

Ore 9.30 - Vi verranno consegnate le bici e la mappa presso il nostro Bike point e, dopo la spiegazione del percorso, siete pronti per la partenza del vostro tour.

L’itinerario proposto consente la conoscenza dei splendidi castelli, ville venete e architetture religiose che incontrerete. Portatevi la macchina fotografica per immortalare i paesaggi di queste alture vulcaniche.

Vi fermerete per il caffè a Monselice, città murata. Visiterete Arquà, uno dei Borghi più belli d’Italia e avrete il tempo per eventualmente assaggiare lo Spritz euganeo o il Brodo di giuggiole nelle enoteche locali.

Ammirerete dalla bici il Laghetto della Costa, patrimonio UNESCO e (ore 12.30) arriverete nella prima cantina per un pranzo leggero abbinato ad una degustazione guidata di vini bianchi.

Partirete verso i magnifici Giardini di Villa Barbarigo a Valsanzibio dove potete eventualmente per la visita. Il percorso vi porta a Galzignano e a Torreglia alla Villa dei Vescovi per una foto esterna veloce. Ora l’Anello ciclabile dei Colli Euganei vi accompagna in direzione di Battaglia Terme, antico porto fluviale con vedute spettacolari, come lo scorcio dominato dal Castello del Catajo.

Ore 15 - Farete la degustazione guidata di vini rossi nella seconda cantina con assaggi di prodotti locali.

Rientro e fine del tour

Questo tour rispetta il distanziamento sociale, è prevista la partecipazione di sole coppie, famiglie o gruppi di amici con prenotazione obbligatoria (per evitare assembramenti) per la consegna delle bici e per le degustazioni in cantina.

Percorso in bicicletta: circolare, principalmente su sede protetta e separata dalla viabilità ordinaria, su asfalto, strade bianche o argini fluviali

Ritrovo: presso BIKE POINT all’interno di Radisson blu hotel in via delle Terme a Galzignano Terme PD. Come arrivare: alla stazione fs Battaglia Terme in treno da Venezia, Padova, Rovigo o Bologna + 10 min a piedi; in auto parcheggio libero.

Dettagli

Quando: dom 10 ottobre e sab 23 ottobre

Difficoltà: facile, lunghezza totale 50 km, dislivello 52 m

Durata: giornata intera dalle ore 9.30 alle 17

