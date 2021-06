Pedalata dai Colli Euganei al fiume Bacchiglione

Una piacevolissima biciclettata che ci accompagnerà dai colli Euganei al fiume Bacchiglione, lungo le splendide ciclabili che corrono ai margini dei colli e sugli argini del placido fiume. Pedaleremo verso Padova, da dove proseguiremo sulla panoramica ciclabile lungo i meandri del fiume, fino allo splendido castello di San Martino della Vaneza. Il passaggio per l'Abbazia di Praglia ed il rientro verso gli amati colli, chiuderanno l'affascinante anello.

Evento in collaborazione con la Coop. A perdifiato.

Info tecniche:

Difficoltà: media

Lunghezza: 51 km

Dislivello: assente - pianeggiante

Chi può partecipare: Itinerario di livello medio adatto a tutti, comprese famiglie con ragazzi dai 12 anni in su abituati a pedalare. Per le famiglie con bambini piccoli (da 1 anno fino a 25 kg) è possibile noleggiare il seggiolino posteriore.

Abbigliamento e attrezzatura:

felpa

scarpe da ginnastica

k-way o poncho impermeabile

copricapo

un cambio di indumenti da tenere in macchina per il ritorno

pranzo al sacco

snack

acqua (1,5 litri)

medicine personali

crema solare

mascherina, gel disinfettante

Luogo di Ritrovo:

Ore 9 Rustico di Villa Draghi, via Fermi 1, Montegrotto Terme (*Per chi viene da Venezia contattare Chiara: 3406118758)

Quota:

Adulti: 20 euro

Ragazzi dai 9 ai 14 anni compiuti: 10 euro

Bambini fino agli 8 anni compiuti: Gratis

La Quota Comprende:

n.1 Guida Ambientale Escursionistica

n.1 Accompagnatore Turistico

La Quota Non Comprende:

trasporto

bicicletta

pranzo al sacco

Noleggio biciclette

Per chi non fosse in possesso di una bicicletta, è possibile noleggiarla direttamente presso il Rustico di Villa Draghi.

𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗕𝗶𝗸𝗲 uomo | donna a pedalata muscolare: 14 euro

𝗠𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗯𝗶𝗸𝗲 bambino (8 | 13 anni) a pedalata muscolare: 14 euro

𝗖𝗶𝘁𝘆 𝗕𝗶𝗸𝗲 𝗘𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮 uomo | donna a pedalata assistita: 24 euro

𝗠𝗼𝘂𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗯𝗶𝗸𝗲 𝗘𝗹𝗲𝘁𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮 unisex e monotaglia pedalata assistita: 34 euro

Seggiolino posteriore (da 1 anno fino a 25 kg): 2 euro

Casco consigliato: 2 euro. Vi chiediamo di farci sapere per tempo se siete interessati al noleggio delle biciclette sopra elencate! Chi accompagnerà:

Stefano Benetton - Guida Ambientale Escursionistica

Alice Bettiolo e Chiara Caratti - Organizzazione e Accompagnamento Turistico

Informazioni e contatti

Come Iscriversi:

Via mail a info@mariandgo.com

Agenzia Mari&Go di Paola Marigo tel. 0498791590 o via Whatsapp cell. 3664895343

o via Whatsapp cell. Chiara: 3406118758

Alice: 3495805310

tramite messaggio su Facebook messenger

Iscrizione diretta al seguente link: https://forms.gle/A26jtsfeRgHaAcdE8

Il semplice "parteciperò" cliccato sull'evento non fa fede per l'effettiva prenotazione all'escursione. Chiusura Iscrizioni: entro le 12 del giorno di sabato 12 giugno. L'uscita potrà essere rinviata o annullata per ragioni meteorologiche o tecniche ad insindacabile giudizio dell'organizzazione. Regolamento: l'iscrizione e la partecipazione all'evento prevede la lettura ed accettazione del regolamento che vi verrà inviato al momento dell'iscrizione via e-mail o Whatsapp.

ATTENZIONE: per partecipare occorre prendere visione e accettare il REGOLAMENTO GENERALE e ANTI-COVID inviato via mail al momento dell’iscrizione. L'escursione sarà svolta a numero chiuso e in sicurezza, in ottemperanza al protocollo anti Covid-19. Indispensabili DPI (mascherine e gel igienizzante) che saranno usati a inizio e fine pedalata o in determinati momenti come incontro con altri gruppi, strettoie, ma non in movimento.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...