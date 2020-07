Tour in bicicletta, visita a Villa dei Vescovi e relax alle terme

I Colli Euganei sono una delle zone collinari più belle del nord Italia, un Parco naturale cinto da antiche vie di navigazione, vicino alle Terme euganee, le più antiche d'Europa. La parola-chiave di questa giornata è: rigenerarsi. Concediti un divertente tour in bici e un pomeriggio di relax nelle splendide piscine dell'Abano Ritz hotel 5*. Ritira la tua bici presso il nostro negozio a Montegrotto Terme. Seguirai l’itinerario che abbiamo creato per te alla scoperta delle più importanti emergenze architettoniche dei Colli Euganei.

Dopo un percorso pianeggiante in bici, inizia la tua esperienza con la visita della Villa dei Vescovi, residenza dei vescovi di Padova per secoli, restaurata e aperta al pubblico dal FAI Fondo ambiente italiano. La Villa è una nobile residenza ispirata ai temi della classicità, che dialoga con il paesaggio esterno grazie agli affreschi delle sue logge e degli ambienti interni. Dopo la giusta dose di ozio in Villa, raggiungi l'Abbazia di Praglia, il più importante monastero benedettino dei Colli Euganei. Qui i monaci pregano, lavorano e restaurano libri antichi. Nella loro bottega troverete il vino, il miele e i cosmetici da loro prodotti.

Dopo il rientro in agenzia e la riconsegna della bici, raggiungerete in autonomia Abano Ritz Hotel 5* per un pomeriggio da sogno nelle rigeneranti acque termali e nell’oasi dei suoi 6000 mq di parco-giardino. Postazioni a bordo piscina, amache, servizio picnic e possibilità di massaggio in piena natura sotto il gazebo (apertura fino alle ore 20). Prenota la tua esperienza, la natura dei Colli Euganei e i benefici dell'acqua termale ti rigenereranno!

Itinerario in bici: facile, cca 20 km principalmente in pianura, su pista ciclabile e strade asfaltate a basso traffico

Quando: venerdì, sabato e domenica 9 - 20, per gli altri giorni chiamaci.

Durata: intera giornata.

Ritrovo: nostra agenzia in Via Aureliana 50, Montegrotto Terme (PD) con parcheggio gratuito.

Prezzo: 40 euro adulto, 25 euro bambino sopra 10 anni, 10 euro bambino 1-9 anni.

Include: noleggio bici da cicloturismo incluso borsa e lucchetto, mappa e dettagli del percorso in bici, ingresso giornaliero con lettino e ombrellone alle terme Abano Ritz Hotel 5*, organizzazione tecnica. Per i bambini è incluso il seggiolino, il carrellino oppure una bici della loro taglia in base all'età; per gli altri servizi per i bambini, visita la ns pagina dedicata.

Extra: 11 euro adulto, 4 euro bambino ingresso Villa dei Vescovi.

Il tour rispetta le norme anti COVID-19, non prevede guida (nè in bici, nè in villa) e si svolge in autonomia.

Gli estremi per il pagamento vengono comunicati dopo l'iscrizione.

Leggere attentamente il Protocollo di sicurezza.

