Biciclettata a Villa dei Vescovi per le giornate FAI di primavera

In occasione delle "Giornate FAI di primavera" del 26-27 marzo 2022, LoVivo Tour Experience organizza divertenti giri in bici con partenza da Abano Terme ed arrivo da Villa dei Vescovi a Torreglia nel cuore dei Colli Euganei. In abbinamento alla biciclettata, sfiziose fermate nelle aziende agricole del territorio dei Colli Euganei.

Il programma

SABATO 26 MARZO 2022

14.30 Ritrovo presso l’Agenzia Viaggi LoVivo in Via Vespucci 17 ad Abano Terme.

15.30 Arrivo a Villa dei Vescovi e visita guidata. A seguire sosta in azienda agricola per un calice di vino dei Colli Euganei.

18.30 rientro ad Abano Terme

Difficoltà: bassa. Lunghezza: 20km. Durata: 4 ore

DOMENICA 27 MARZO 2022

9 Ritrovo presso l’Agenzia Viaggi LoVivo in Via Vespucci 17 ad Abano Terme.

10 Arrivo a Villa dei Vescovi e visita guidata. A seguire sosta in azienda agricola per un calice di vino dei Colli Euganei.

13 rientro ad Abano Terme

Difficoltà: bassa. Lunghezza: 20km. Durata: 4 ore

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

20 euro a persona (Bambini 10 euro - Iscritti FAI 15 euro). Include:

Accompagnatrice

Ingresso a Villa dei Vescovi con visita guidata

Degustazione nelle aziende agricole del territorio dei Colli Euganei

Assicurazione di Agenzia Viaggi

Con sovrapprezzo è possibile richiedere: Noleggio bici 5 euro. Noleggio bici elettrica 10 euro.

Informazioni e contatti

LoVivo Tour Experience