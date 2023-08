Biciclettata biciklò: alla scoperta del Museo della navigazione fluviale

Sali in sella e pedala con noi alla scoperta del Museo della Navigazione Fluviale. Domenica 3 settembre dalle 8.30 alle 12. Ritrovo: Parco Buzzaccarini - Via San Giacomo, 52, Monselice (PD). Percorso di 7 km adatto a tutti. EKO???K esce dal Parco Buzzaccarini per intraprendere un percorso di sostenibilità, alla scoperta di un Paese e di un gioiello della civiltà dell'acqua e della cultura dei barcari: Battaglia Terme e il Museo Civico della Navigazione Fluviale.

Un Museo che ci permette di conoscere o riscoprire oggetti, immagini, tecniche, tradizioni, storia, cultura delle principali aste fluviali navigabili della Pianura Padana. Un Museo più volte premiato poiché costituisce un unicum nel suo genere a livello mondiale: conosceremo anche il Burcio, tipica imbarcazione lunga fino a 35 metri per il trasporto fluviale delle merci.

Il tutto immersi in un paesaggio tra i Colli Euganei e l'acqua dei canali navigabili, per ricordare una civiltà, quella contadina e quella dei barcari, legata ai ritmi delle stagioni, in un percorso dove potremo godere della bellezza del pedalare insieme, sintonizzando la mente con il cuore e con il movimento lento delle gambe sui pedali, assaporando e gustando la bellezza che ci circonda.

ISCRIZIONE NECESSARIA al link: https://docs.google.com/forms/d/1mi4tPAX2nF2maFI0amF0v1D38zFha5w8nIAUHr2daXU/viewform?chromeless=1&edit_requested=true.

Ingresso al museo e visita guidata: 8 euro.

Per maggiori info: 339 655 3630 (Whatsapp). Pizzeria e piccola cucina aperte tutte le sere. Parco Buzzaccarini - Via S. Giacomo, 52, Monselice (PD).