“Bielorussia: la lotta degli studenti per la libertà”, il racconto dell'esilio e i nuovi progetti alla sala Caduti di Nassiriya

Mercoledì 27 luglio alle ore 17.45 alla sala Caduti di Nassiriya avrà luogo la conferenza aperta al pubblico “ Bielorussia: la lotta degli studenti per la libertà

Durante la conferenza interverranno gli studenti bielorussi in esilio dell’associazione degli studenti ZBS Union, Eleonora Mongelli vice presidente della FIDU (Federazione Italiana Diritti Umani), Ekaterina Ziuziuk presidente dell’Associazione bielorussi in Italia “ Supolka” e Sabrina Scialdone attivista di Movements For Freedom

Sala a capienza limitata. Per prenotare il posto mandare una mail a movements.for.freedom@gmail.com

Evento soggetto alle normative COVID in vigore

Dettagli evento

La conferenza è una parte rivolta al pubblico del progetto di accoglienza nella città di Padova di 20 attivisti bielorussi, per la maggior parte studenti, che dopo le elezioni fraudolenti del 2020 in Bielorussia, hanno dovuto lasciare il paese perché rischiavano anni di carcere solo per essersi espressi contro la dittatura.

Descrizione del progetto

Premessa

Nel 2020 in Bielorussia si sono svolte le elezioni presidenziali che per l’ennesima volta sono state sottoposte ai brogli elettorali. Eliminando i propri oppositori e reprimendo con la forza qualsiasi tipo di dissenso, si è auto riconfermato al potere il dittatore Alexander Lukashenka, che da ormai 28 anni fa della Bielorussia ciò che vuole attribuendosi sempre più poteri attraverso elezioni e referendum fraudolenti.

In questa situazione di esecrabile repressione e di violenza a cui sono sottoposti quotidianamente i cittadini bielorussi dall’agosto scorso, la repressione governativa si è abbattuta con gravità estrema anche sui giovani, in particolare sugli studenti, con l’evidente intento di stroncare sul nascere una resistenza giovanile a supporto dei cittadini.

Dall’agosto 2020 vi sono stati oltre 600 arresti di studenti, molti dei quali sono stati condannati secondo gli articoli amministrativi a qualche settimana di prigione. Altri sono stati accusati secondo il Codice Penale della Repubblica di Belarus di organizzazione o partecipazione ad eventi di massa che violano gravemente l’ordine pubblico, semplicemente per aver preso parte a delle manifestazioni pacifiche. Spesso sono stati brutalmente arrestati, torturati e condannati da due a otto anni di carcere. Attualmente nelle prigioni bielorusse ci sono più di 50 studenti considerati prigionieri politici.

Sono stati documentati anche moltissimi casi di pressioni da parte delle Amministrazioni Universitarie stesse sugli studenti. Il risultato è stata l’espulsione di studenti tacciati di avere assunto una posizione di non passività e silenzio di fronte alle violenze delle autorità sui propri cittadini.

Per queste ragioni moltissimi studenti sono stati costretti ad abbandonare il proprio paese, spesso scappando in tutta fretta per non essere arrestati nuovamente, abbandonando i propri affetti. Attualmente questi studenti si trovano in esilio e non possono rientrare in Bielorussia, dove rischiano pesanti condanne e torture in carcere, ma continuano la propria lotta anche fuori dai confini per rovesciare il regime dittatoriale. Molti di loro sono stati accolti nelle università della Germania, della Polonia e dei Paesi Baltici, grazie a dei programmi speciali dedicati agli studenti profughi bielorussi.

Obiettivi

Movements For Freedom, in collaborazione con L’associazione Bielorussi in Italia “ Supolka” e ZBS Union, sta organizzando un campus estivo per alcuni studenti bielorussi presso la città di Padova. L’obiettivo di questa accoglienza, che si terrà dal 24 al 31 luglio, è soprattutto avere la possibilità per gli studenti italiani di sentire in prima persona le esperienze di vita dei coetanei, confrontarsi con loro sul piano politico e di studi, applicarsi su autentiche case stories generate dalla situazione interna in Bielorussia. Attraverso vari eventi informativi che si svolgeranno durante il nostro progetto vogliamo promuovere la conoscenza dell’attuale contesto bielorusso, soprattutto tra i giovani studenti italiani ma anche nella società civile.

Per gli studenti bielorussi, invece, sarà un’occasione per addentrarsi e capire meglio le dinamiche legislative e di funzionamento dell’UE e la loro applicazione, partecipando a corsi e dibattiti universitari, offrendo loro il modo di portare la testimonianza diretta della propria lotta.

Organizzatori del progetto

Movements For Freedom

Movements For Freedom nasce a marzo del 2021, grazie agli studenti dell’Università di Padova, dopo l’intervento di un’attivista dell’associazione dei bielorussi in italia “ Supolka” invitata in ateneo durante una lezione del professor Marco Mascia. MFF collabora strettamente con l’associazione dei bielorussi in Italia e con la FIDU (Federazione Italiana Diritti Umani) per diffondere informazioni e sensibilizzare la società italiana su ciò che avviene in Bielorussia, con un focus particolare sugli studenti e sui giovani che si trovano in prigione o che sono stati costretti ad abbandonare il loro Paese.

Per sapere di più: https://www.instagram.com/movements.for.freedom/ https://twitter.com/MFFItalia

Associazione Bielorussi in Italia “ Supolka”

L’associazione dei bielorussi in Italia “ Supolka” nasce in modo informale a maggio del 2020, con le prime proteste contro l’arresto di Viktar Babaryka, candidato alle presidenziali. Si consolida ad agosto 2020 dopo le elezioni fraudolente in Bielorussia che vedono di nuovo attribuire il potere ad Alexander Lukashenko. Da allora l’associazione si impegna a difendere la democrazia e a combattere il regime bielorusso attraverso l’informazione della società italiana sulle violazioni dei diritti umani che avvengono in Bielorussia, promuovendo la cultura e la lingua bielorussa sul territorio Italiano, dialogando con i politici, i ministeri e le ONG in Italia, a livello internazionale collaborando con le forze democratiche bielorusse e le diaspore e gli attivisti bielorussi in tutto il mondo.

Per sapere di più: https://www.facebook.com/belarusinitaly https://www.instagram.com/supolka.italia/

https://twitter.com/bielorussi https://www.youtube.com/channel/UC0en3EJu_YD7ufAK0t6StNg

ZBS Union o anche BSA (Belarusian Students’ Association)

L’associazione degli studenti bielorussi è una coalizione di associazioni studentesche che riunisce gli studenti bielorussi al fine di far rivivere i principi della democrazia, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani e delle libertà in Bielorussia. L’organizzazione è stata costituita nel 1989. La missione dell’associazione è la formazione di una rappresentanza studentesca a tutti gli effetti e lo sviluppo dell’autogestione degli studenti in Bielorussia.

Per sapere di più: https://zbsunion.by/en