Bike tour delle città murate tra piccole chiesette e grandi abbazie

Un bike tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della Bassa Padovana: le città di murate di Este e Montagnana, le piccole chiesette di San Silvestro e Chiesazza e la grande Abbazia di Carceri. Partiremo da Este percorrendo parte della Romea Strata, importante rotta percorsa dai pellegrini che partivano dall'Europa centro orientale per raggiungere Roma, per poi spingersi oltre, verso Gerusalemme.

L'itinerario si sviluppa seguendo il fiume Frassine, un'arteria naturale di collegamento tra il centro abitato di Este e la città murata di Montagnana. Vedremo le mura di Montagnana apparire di fronte ai nostri occhi e percorreremo tutta la circonferenza per ammirare la bellezza e l'unicità della piazzaforte: unica città murata del Veneto a preservare un circuito murario integro e completo di circa 2 km di fortificazioni risalenti alla meta' del '300. Dopo una sosta pranzo, risaliremo in sella per dirigerci verso Ponso per arrivare alla Ciesazza, una delle pochissime testimonianze di architettura romanica ancora presenti nel territorio della Bassa Padovana. Infine arriveremo per una visita all’Abbazia di Santa Maria delle Carceri risalente all’anno 1000. Rientreremo infine ad Este.

Il programma

10 ritrovo ad Este. Rientro entro le 18.

Lunghezza: 40 km Difficoltà: media.

Quota: 65 euro a persona.

Incluso:

guida turistica,

pranzo,

ingresso all'Abbazia di Carceri,

assicurazione infortuni,

organizzazione tecnica di agenzia viaggi.

Su richiesta con extra quota:

noleggio bici muscolare 10.00 euro,

noleggio bici elettrica 25.00 euro,

caschetto 5 euro,

seggiolino bimbo approvato per età tra i 9 mesi e i 6 anni per massimo 22 kg 5.00 euro

Informazioni, contatti e prenotazioni

Lovivo Tour Experience

Viale delle Terme 107/B

Abano Terme (PD).

T. +39 0492969340 - M. +39 3339945288 -

info@lovivo.it - www.lovivo.it