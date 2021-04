Questo Bike Tour al Giardino di Valsanzibio vi condurrà alla scoperta di alcuni dei più suggestivi angoli dei Colli Euganei. Si parte Abano Montegrotto Terme, per un itinerario lungo circa 30 km senza particolari difficoltà. Percorrerai un tratto dell’anello dei Colli Euganei, fino a Battaglia Terme, sfiorerai Villa Draghi e Montegrotto, il Castello del Catajo e Battaglia Terme con il suo caratteristico centro diviso dal canale navigabile e i suoi caratteristici ponti in stile veneziano. Dopo circa 4 Km immersi nel verde, osservando il profilo delle nostre colline, arriverai nella località di Valsanzibio dove potrai ammirare lo splendido Portale di Diana di Villa Barbarigo che, per lo splendore del suo celebre Giardino Monumentale, è conosciuta anche come la “Piccola Versailles”.

Quando: Orari a piacere, tutti i giorni

Partenza: Abano Terme, agenzia viaggi Lovivo Tour Experience.

Percorso: facile, 30 km

Durata: mezza giornata

Prezzo Bike Tour al Giardino di Valsanzibio 27 euro a persona, incluso:

Noleggio bici muscolare + 8 euro noleggio e-bike

Borsetta porta oggetti

Lucchetto

Mappa del percorso

Ingresso al Giardino

Assicurazione infortuni

Disponibili:

noleggio bici bimbo

noleggio seggiolino bimbo

caschetti

Questo tour è autoguidato e non include tutto quanto non espressamente indicato.

Informazioni e contatti

Lovivo Tour Experience, Viale delle Terme, 107/B – 35031, Abano Terme (PD)

M. (+39) 333 994 52 88 T. (+39) 049 29 69 340

info@lovivo.it

Web: https://www.lovivo.it/esperienze/tour/sport/bike-tour-al-giardino-di-valsanzibio/.