Bike tour in the hills: Villa dei Vescovi e abbazia di Praglia

Ti andrebbe di scoprire in bicicletta lo splendido paesaggio dei Colli Euganei? Ecco qui un bike tour giornaliero, condotto in lingua inglese e italiana da guida turistica autorizzata, che attraverso piste ciclabili e strade secondarie, tutte prevalentemente in piano, ti farà scoprire uno splendido paesaggio e ti farà conoscere la storia e l'arte della cinquecentesca Villa dei Vescovi e del complesso abbaziale dei monaci di Praglia.

SABATO 21 MAGGIO 2022

15 minuti di camminata verso il noleggio bici

Alle 10 partenza per Villa dei Vescovi (50 minuti di pedalata circa)

Alle 11.30 visita guidata

Alle 13 Pic-nic nel prato all'ombra degli alberi (ricordatevi di portare il vostro pranzo al sacco e, per chi volesse, anche una coperta per distendersi sull'erba. Possibilità di pranzare anche presso il bar della villa)

Alle 14.45 biciclettata verso l'Abbazia di Praglia (30 minuti circa)

Alle 15.30 visita dell'Abbazia con un monaco

Alle 17 partenza per rientrare al noleggio bici (circa un'ora)

15 minuti di camminata verso la stazione

Treno di ritorno per Padova alle 18.55 con arrivo alle 19.19

Treno di ritorno per Rovigo alle 18.58 con arrivo alle 19.33

Prezzo 40 euro (include il noleggio della bici, l'accompagnamento giornaliero del tour leader, l'ingresso e la visita guidata a Villa dei Vescovi e all'Abbazia di Praglia). Prezzo speciale studenti universitari: 30 euro.

BOOKING: per riservare il tuo posto inviare una mail a info@viaggiarecuriosi.com.