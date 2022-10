Il "bilancio partecipato", gli incontri ad Este per promuovere i progetti di quartiere

Orario non disponibile

Il Comune di Este lancia il primo ‘bilancio partecipato’, uno strumento, come il nome stesso suggerisce, per promuovere la partecipazione dei cittadini alle politiche pubbliche locali, e in particolare, alla previsione di spesa e agli investimenti pianificati dall’amministrazione.

Il processo del bilancio partecipato si articolerà in 3 fasi.

Nella prima, l’Amministrazione informerà la cittadinanza sulla novità del Bilancio Parecipato, sulle modalità di svolgimento dell’iniziativa e su come andrà declinato anno per anno. Nella seconda fase, i cittadini potranno presentare proposte di progetti per i loro quartieri di residenza. Nella terza fase, Amministrazione e gli uffici valuteranno la fattibilità delle proposte. Quelle ritenute idonee torneranno nei quartieri, ai voti. I cittadini potranno votare per la località di residenza, scegliendo una sola proposta.

Nel mese di ottobre, l'Amministrazione inconterà i cittadini per avviare l'iter, spiegando come si svolgerà l'iniziativa.

Di seguito il programma degli incontri aperti a tutta la cittadinanza, divisi per frazioni e quartieri

giovedì 6 ottobre - ore 19

Meggiaro/Este Nuova - Saletta Piazza Guariento

venerdì 7 ottobre - ore 18.30

Pilastro - Casa delle Associazioni

lunedì 10 ottobre - ore 21

Deserto - Centro parrocchiale

martedì 11 ottobre - ore 21

Schiavonia - Centro parrocchiale

mercoledì 12 ottobre - ore 18.30

Motta - Sala Fumanelli

giovedì 13 ottobre - ore 19

Centro - Aula Magna Vescovile

venerdì 14 ottobre - ore 21

Prà - Centro parrocchiale

Info web

https://www.comune.este.pd.it/it/news/bilancio-partecipato-incontri-con-i-cittadini

Foto articolo da https://www.comune.este.pd.it/it/news/bilancio-partecipato-incontri-con-i-cittadini