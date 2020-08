"Binario Vivo", spettacolo al teatro Verdi

Un episodio di cronaca dell’estate 2015, l’impresa straordinaria dell’uomo sudanese che per primo ha attraversato a piedi indenne l’Eurotunnel ferroviario della Manica per raggiungere la Gran Bretagna arriva il 7 e l’8 agosto (ore 19) sul palco del Teatro Verdi di Padova con lo spettacolo Binario Vivo. Per la stagione estiva Tutti i gusti del Teatro, con la produzione di TOP Teatri Off Padova, lo Stabile del Veneto avvia così una crescente collaborazione con le realtà teatrali padovane per dare sempre più spazio alla loro offerta culturale.

Binario Vivo scritto da Ernesto Milanesi, diretto e interpretato da Loris Contarini con Gianni Bozza, racconta al pubblico una storia vera che parla di emigrazione, determinazione e coraggio. Lo spettacolo ricostruisce, in un’ora, la vicenda di Abdul Rahman Haroun, 40 anni, sudanese che dalle barriere di sicurezza di Coquelles in Francia fino quasi all’uscita di Folkestone nel Kent inglese, al buio, percorre 50 chilometri a piedi, e passo dopo passo sfida l’alta velocità dei treni che gli sfrecciano accanto per raggiungere la libertà. Nessuno ci era mai riuscito prima, nessuno era uscito vivo camminando dentro il tunnel sotto la Manica. Gesta che ricordano Filippide dopo la battaglia di Maratona.

Attraverso parole, suoni e immagini, lo spettacolo consegna allo spettatore la narrazione di quelle giornate d’agosto e intende mostrare lo "scartamento ridotto" fra migrazione e alta velocità, umanità e leggi della corona, determinazione senza alternative e presunzioni tecnologiche, “trekking” della disperazione e libera circolazione di merci o persone.

Binario Vivo

Teatro Verdi | Padova

7 e 8 agosto - ore 19

di Ernesto Milanesi

con Loris Contarini, Gianni Bozza

regia Loris Contarini

sonorità Roberto Raccagni

luci Erica Taffara

produzione TOP TEATRI OFF PADOVA

Ingresso

Abbonamenti spettacoli

3 ingressi 25 euro

Vendita abbonamenti

presso la biglietteria e sul nostro sito

Gli abbonamenti possono essere acquistati con i voucher di rimborso per la Stagione 19/20

Vendita biglietti

presso la biglietteria e sul nostro sito

I biglietti per gli spettacoli in scena al Teatro Verdi possono essere acquistati anche con i voucher di rimborso per la Stagione 19/20

Altre informazioni

Ti ricordiamo che le sale del Teatro Stabile del Veneto seguono le linee guida stabilite dall’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n.59 del 13 Lug 2020 e allegati per quanto riguarda le norme di sicurezza da seguire in Teatro:

fornire nominativo e contatto telefonico/mail per la tracciabilità

rispettare la distanza di sicurezza e evitare assembramenti

obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto e ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso

igienizzarsi le mani

Intero Abbonati Universitari a Teatro Posto unico 10 euro 8 euro 3 euro

