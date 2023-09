“La biodiversità viticola dei Colli Euganei, i custodi, i vitigni e i vini”, incontro con degustazione a Vo’

“La Biodiversità Viticola dei Colli Euganei, i custodi, i vitigni e i vini” è il titolo dell’incontro che si terrà mercoledì 13 settembre presso l’azienda Il Serraglio di Vo’.

«Il grande vantaggio competitivo del vino italiano quello di essere inimitabile perché la diversità genetica che troviamo in Italia gli assicura una prerogativa significativa davanti ai cambiamenti climatici. Nascosto in qualche angolo di questo caotico vivaio esiste certamente il seme provvidenziale che produrrà vitigni resistenti alla siccità, al calore e all’umidità» Conclude così Monica Larner, una delle più qualificate giornaliste internazionali del vino in un suo recentissimo articolo. Gli fa eco Attilio Scienza massimo esperto contemporaneo di viticoltura ed enologia quando dichiara che l’Italia è la foresta amazzonica della viticoltura.

Proprio sull’onda di queste autorevoli riflessioni opera oggi l’associazione G.R.A.S.P.O., Gruppo di Ricerca Ampelografica per la Salvaguardia e la Preservazione dell’Originalità e biOdiversità viticola. Nasce da un’idea di tre enologi con la passione per la ricerca attiva sul fronte del recupero di antichi vitigni abbandonati, nella convinzione che la Biodiversità possa essere una risorsa importante per il futuro della viticoltura, sia in chiave di cambiamento climatico che per una migliore diversificazione dei vini anche in una proiezione prettamente commerciale.

Una esperienza di oltre 50mila chilometri in tanti territori italiani, incontrando 150 produttori, eseguendo 250 prelievi di materiale vegetale con 150 analisi del DNA per stabilire l’identità dei vitigni, scoprendo ad oggi 10 nuove varietà di uva e realizzando solo nell’ultima vendemmia oltre 60 microvinificazioni.

Tappa importante di questo lavoro è stata quella sui Colli Euganei, dalla ricerca dei vitigni e all’incontro con i “custodi”. Questi uomini che si sono dedicati alla conservazione e alla cura delle vecchie varietà.

Ed è proprio a casa di uno di loro, l’Azienda il Serraglio di Mario Dal Betto, che mercoledì 13 settembre si terrà la presentazione del nuovo volume di Graspo: “La Biodiversità viticola, i custodi, i vitigni, i vini. Una pubblicazione che fa sintesi del lavoro fatto fino ad oggi e diventa lo strumento ideale per accompagnare le degustazioni di questi originalissimi vini. Si tratta di un testo realizzato proprio con questo scopo, un libro da bere, una esperienza che affonda saldamente le radici nei vitigni del passato ma che presenta o ripresenta sorprendentemente vini moderni che guardano al futuro.

La serata prevede alle 18 il benvenuto del Presidente del Consorzio Vini Colli Euganei, Gianluca Carraro, si entrerà poi nel vivo con Toni Mazzetti che racconterà dei “Luoghi del privilegio” durante una passeggiata tra le vigne di Dorona di Mario Dal Betto, a seguire la degustazione delle vecchie varietà guidata da Luigino Bertolazzi e Akldo Lorenzoni di Graspo.

L’evento è organizzato da Vinum et Res e Graspo, in collaborazione con Consorzio Vini Colli Euganei partner del progetto e si inserisce nel programma della Festa dell’Uva di Vo’ 2023.

Prenotazione obbligatoria a promozione@collieuganeidoc.com / 345.7064681.

Foto articolo da comunicato stampa