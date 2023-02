"Tutto è biografia. La vita di José Saramago attraverso le sue Lezioni italiane", l'incontro alla Libreria Laformadelibro

Prezzo non disponibile

Giovedì 9 marzo, alle ore 18.30, la Forma del libro ospiterà:

"Tutto è biografia. La vita di José Saramago attraverso le sue Lezioni italiane" di e con Giorgio de Marchis.

50 minuti di spettacolo: la vita e le opere del Nobel portoghese raccontate dal curatore delle inedite Lezioni italiane riunite per la prima volta in volume tutte le lezioni che il premio Nobel José Saramago ha tenuto in Italia.

Giorgio de Marchis è coordinatore delle Cattedre "José Saramago" e "Agostinho Neto" e Direttore del Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere dell'Università degli Studi Roma Tre; è anche traduttore dal portoghese di scrittori e scrittrici come Pereira de Almeida - insieme a Marta Silvetti - Agualusa e Chiziane (Premio Camões 2021).

