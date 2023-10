Spettacolo “Black Boy Fly, l’irresistibile ascesa di Major Taylor” all'Eroica Caffè Padova

Eroica Caffè Padova ospita una serata di racconti e musica. Appuntamento giovedì 26 ottobre alle 21 con “Black Boy Fly, l’irresistibile ascesa di Major Taylor”: uno spettacolo che, tra letture, racconti e musica, getta uno sguardo sulla società razzista dell’America del XIX secolo attraverso il racconto di una grande impresa del ciclismo sportivo.

È la storia di Marshall Walter Taylor, detto Major, in senso militare, per la sua prima divisa, che non era una maglia tecnica, ma una uniforme da soldato. Marshall, come racconta Marco Ballestracci nel libro “Black boy fly” edito da alvento – Mulatero, era un ragazzo nero con un talento speciale per la bici, ma con avversari iniqui: le leggi razziali, che gli impedivano di gareggiare.

Con un po’ di aiuto e con tanta determinazione, Major Taylor non solo riuscirà a partecipare alle gare, ma, tra pregiudizi, spinte e sabotaggi, riuscirà pure a vincere. A vincere e a fare la storia, perché fu il primo nero a diventare campione americano e poi mondiale, nel 1898, di ciclismo su pista. Un successo che durò 10 anni per poi terminare nel vicolo cieco della solitudine e finire in un reparto ospedaliero per poveri e dimenticati.

Marco Ballestracci è scrittore, giornalista, narratore, talvolta musicista, e ha sempre vissuto la passione per lo sport affiancata a quella per la musica, talvolta dedicandosi a una, talvolta all’altra. In “Black Boy Fly”, a tutte e due. Con lui Gino Cervi, altra “voce” del ciclismo e dello sport italiano. Ad accompagnare il racconto, la chitarra di Luca Violetto.

Sul palco dell’Eroica Caffè il racconto si estenderà e supererà la barriera temporale della carriera e della vita del “Fulmine nero” per arrivare ai giorni nostri, in cui le frizioni razziali continuano a segnare la società americana, e non solo.

Come è accaduto nel cammino di conquista dei diritti civili, la musica ha un valore fondamentale, e così lo spettacolo tratto dal libro vuole essere un’autentica “Blues and Bicycle Revue”.

La serata è gratuita: è consigliata la prenotazione a ecpadova@eroica.cc

Foto articolo da comunicato stampa