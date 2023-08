Venerdì sera in Musica al Solemaya Gourmex con "Blend". Fabio Palmitesta, Camilla Busetto. Aperti per cena dalle 19. Live dalle 20.30 in poi.

Obbligatoria la prenotazione al locale 345 096 2214. Evento organizzato in collaborazione con Sonora Eventi & Live APS Eventi Area Artistica.