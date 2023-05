"Blu farmers", coi piedi in vigna a Maeli

Il territorio dai Colli Euganei al mare è costellato di eccellenze enogastronomica prodotte da contadini, cioè "farmers", sia di terra che di mare. Ti invitiamo ad un aperitivo dove i vini Maeli, che nascono da antichi terreni di origini vulcaniche ne Le Terre Bianche del Pirio, nel cuore dei Colli Euganei, saranno accompagnati dalle eccellenze di due blu farmers, come Genny e Lorenzo Busetto, produttori delle cozze Mitilla di Pellestrina e Gianluca Aresu, che alleva le ostriche Clò nella Laguna di Venezia. Gianluca aprirà è servirà personalmente le sue ostriche in vigneto, e siccome ci piacciono le sinergie fra territori, le cozze Mitilla verranno proposte in due spuncioti diversi dall' Antica Trattoria Ballotta, da sempre punto di riferimento della ristorazione locale.

Costo a persona: 22 euro comprensivi di:

2 calici di vino Maeli

3 ostriche Clò

2 cicchetti con le cozze Mitilla

bottiglietta di acqua

N.B. Porta il tuo telo e accomodati tra i filari del nostro vigneto!

Parcheggio: gratuito e segnalato presso la Trattoria Al Pirio Da Giona in Via Cesare Pollini 28, Torreglia (PD). Per info e prenotazioni: