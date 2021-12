Blubordò in concerto di beneficienza al teatro Verdi

Orario non disponibile

Quando Dal 06/01/2022 al 06/01/2022 Orario non disponibile

In programma, giovedì 6 gennaio alle 20.45 al teatro Versi, il concerto di beneficienza sulle note dell’Inclusione, per garantire riabilitazione a bambini con disabilità in India.

Con la partecipazione speciale di: Cli Chiara Beltrame

direzione artistica: Alessandra Pascali

Blubordò Vocal Ensemble è un coro di splendide voci. Il gruppo si è formato come ensemble di studio e ricerca sulla vocalità in genere, e i brani che oggi propongono spaziano dal gospel, alla musica pop, e dai musical alle colonne sonore, il tutto con 50 voci e una band di professionisti.

Biglietti a partire da 15 euro.

Acquisto prevendite teatro Verdi via dei livello, 32 | Padova

Biglietteria on-line +39 049 877 702 13 | https://www.teatrostabileveneto.it/

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/blubordo-in-concerto/

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/blubord%C3%B2-concerto

