Bluesin' Padova, l'anteprima della rassegna di blues a Il Chiosco

Una nuova rassegna di Blues Made in Padova: Bluesin' Padova dal 26 dicembre 2021 al 30 giugno 2022

Anteprima

domenica 26 dicembre dalle 14

Anteprima Bluesin' Padova - Blues Jam

Il Chiosco via Ariosto 10 - Padova

Enrico Crivellaro chitarra

Pietro Taucher hammond

Carmine Bloisi batteria

Giorgio Pavan basso

Dettagli

Il Blues e? una forma musicale vocale e strumentale che ha influenzato e continua ad influenzare fortemente molti degli stili della musica moderna. Le vicende che hanno portato alla diffusione del blues a Padova sono patrimonio culturale, artistico e storico della citta? Bluesin' Padova, rassegna organizzata con il contributo del Comune di Padova, vuol essere un tributo alla storia del blues nella nostra citta?, una storia che ha caratterizzato il volto musicale di Padova e che e? entrata nelle corde della sua tradizione artistica. Domenica pomeriggio ci un'anteprima della rassegna che comprende undici appuntamenti. . E quale modo migliore di iniziare se non con una Jam Session aperta a tutti i musicisti dediti al blues. Una house band sarà a disposizione per coinvolgere i protagonisti che si avvicenderanno sulla scena. Questa sarà l'anteprima degli undici appuntamenti primaverili che, tra concerti, reading e workshop, sveleranno i collegamenti del Blues con la maggior parte dei generi musicali moderni, le sue interazioni con il mondo letterario e il legame con il mondo dei diritti umani. Un ponte tra le generazioni questa citta? che vivono e hanno vissuto questo speciale genere musicale. Un riflettore sul mondo e la storia del blues attraverso la musica e le storie degli artisti che piu? profondamente hanno inciso il tessuto blues patavino, Giorgio "Jojo" Menon, Claudio Bertolin, Adriano Vettore, Enrico Crivellaro, Max Lazzarin, Simone Ulisse Schiavo, Kay Foster Jackson, Pietro Taucher e molti altri. Ma non solo musicisti, un posto speciale va allo scrittore Massimo Carlotto, ambasciatore del Blues per il mondo letterario.

Enrico Crivellaro

Il Blues ricopre un ruolo fondamentale nella storia della musica contemporanea. Le sue origini sono da ricercare tra i canti delle comunita? di schiavi afroamericani nelle piantagioni degli States e si caratterizza per una struttura ripetitiva di dodici battute e l'uso delle cosiddette blue note. La sua diffusione si espande lentamente fino a divenire la musica popolare piu? registrata al mondo. Una forma di musica etnica, vocale e strumentale che e? all’origine del ragtime, dello spiritual, del jazz, e finisce per influenzare fortemente o addirittura a far nascere molti degli stili della musica popolare moderna, in particolare dagli anni sessanta, diviene uno dei fattori dominanti del pop, del rock, del r’n’b, dell’hip hop. Centinaia di musicisti padovani in questi ultimi cinquant’anni si sono lasciati infatuare dalla magia del blues che in citta? conta una schiera molto ampia di appassionati.

Info e prenotazioni al 3342004006

Info web

https://www.facebook.com/events/231745599086069

Foto articolo da evento Facebook e da comunicato strampa