Claudio Bertolin feat Marco Vignazia e Sara Piolanti per Bluesin'Padova al Chiosco

Domenica 22 maggio, ore 21, sale sul palco de Il Chiosco, Claudio Bertolin, considerato una figura storica del Blues italiano. Un concerto in cui le radici musicali del blues emergono distintamente amalgamandosi armoniosamente. Un repertorio che spazia dal Blues delle origini al blues elettrico che contraddistinse, fin dagli anni '40 e '50, la scena musicale di Chicago. Una serata originale create insieme a due straordinari musicisti romagnoli: Sara Piolanti (voce) cantautrice forlivese, oggi ottima chitarrista, con alle spalle una storia musicale ricca di importanti progetti e collaborazioni e Marco Vignazia, storico chitarrista blues romagnolo, già a fianco di Angelo Leadbelly Rossi, Arthur Miles, Joe Galullo, Sara Piolanti, Patrick Moschen e molti altri.

Un tributo alla storia del blues a Padova, una storia che ha caratterizzato il volto musicale della città e che è entrata nelle corde della sua tradizione artistica. Un ponte tra le generazioni che vivono e hanno vissuto questo speciale genere musicale.

Ancora oggi il nome di Claudio Bertolin è associato a coloro che, tra i primi in Italia, contribuirono a diffondere il Blues: il texano Cooper Terry ed il chitarrista romano Roberto Ciotti. Con entrambi alla fine degli anni '70, ha avuto modo di fare varie tournée in Italia e nel resto d'Europa ed in particolare con Roberto Ciotti ha partecipato alla realizzazione di due album. Nel 1979 inizia il tour di concerti con Ciotti aprendo concerti di artisti come Pino Daniele e John Rembourn. Successivamente parte per gli States perché “se vuoi suonare il blues devi vivere il blues” e così, a New Orleans finalmente corona il suo sogno di incontrare il suo idolo Sonny Terry.

La serata di domenica 22 maggio rientra all’interno della rassegna Bluesin' Padova, ideata da Associazione Culturale Il Chiosco, con il contributo del Comune di Padova all’interno del bando “Padova riparte dalla cultura”. Un viaggio all’interno della storia del Blues, un programma di ampio respiro che fino a giugno, porterà in città alcuni dei musicisti più interessanti del panorama musicale nazionale e internazionale.

Claudio Bertolin | chitarra

Claudio Bertolini viene folgorato da un assolo di armonica durante il concerto dei Grand Funk al Vigorelli di Milano nel 1971. Ha diciott’anni, è nazionale di lotta greco romana e l’armonica diventa la sua nuova compagna inseparabile. Il suo idolo è Sonny Terry, straordinario armonicista blues americano. Quando a metà degli anni Settanta, alla radio Claudio sente Cooper Terry, parlare di Sonny Terry parlare di Sonny Terry come del suo mentore, prende il treno e corre a Milano ad incontrarlo. Nasce una nuova amicizia e il riconoscimento di Claudio Bertolin come un pioniere del blues italiano. A Milano nel 1978 registra nel primo disco di Roberto Ciotti, bluesman romano, e con lui nel 1979 va in tour per un anno aprendo concerti di artisti come Pino Daniele e John Rembourn. Con i soldi del tour parte quindi per gli States perchè “se vuoi suonare il blues devi vivere il blues” e così, a New Orleans finalmente corona il suo sogno di incontrare il suo idolo Sonny Terry.

Sara Piolanti | voce

Sara Piolanti, è una cantautrice forlivese, oggi ottima chitarrista, con alle spalle una storia musicale ricca di importanti progetti e collaborazioni. Inizia la sua carriera giovanissima, affiancando come cantante il batterista blues Vince Vallicelli e dando così espressione all’amore per la musica afro-americana che da sempre la caratterizza. Si è esibita molte volte al Naima club aprendo i concerti di importanti musicisti blues americani. Nel suo cammino altre importanti collaborazioni come quella con l’ex Modena City Ramblers Giovanni Rubbiani, con la band Caravane de Ville, fino ai Marta sui Tubi. Dal 2005 comincia a nascere l’esigenza di esprimere più a fondo la propria visione e le proprie sonorità e “Farfalle e falene” è il suo primo album solista, nel 2011 vince il premio DeAndrè

Marco Vignazia | chitarra

Marco Vignazia, storico chitarrista blues romagnolo, già a fianco di Angelo Leadbelly Rossi, Arthur Miles, Joe Galullo, Sara Piolanti, Patrick Moschen e molti altri. Si esibisce nel corso degli anni con diverse formazioni in locali e festival (Levico Terme Blues Festival 2021, String Theory Music Fest, Sogliano Blues 2019, 3 edizioni del Blues a Balues, Wine & Blues Festival, Portico Hill Blues Festival, Saverio Blues Festival, Castelfranco Blues Festival, Carovana del blues, Blues Made in Italy 2016, Forlì Zydeco & Cajun Blues Festival, Play Mr Dadamo, oltre ad aperture ad Andy J Forest, Mingardi ecc). Marco Vignazia è uno dei 10 chitarristi voluti da Vince Vallicelli per il tributo a Freddie King per la serata conclusiva del Naima Club.

