Blues per cuori fuorilegge: Massimo Carlotto. Maurizio Camardi e Francesco Garolfi al Chiosco

Ultimi due appuntamenti del progetto Bluesin’ Padova. Un viaggio musicale all’interno della storia del blues, che ha visto raccontare le diverse sfaccettature del blues in dodici appuntamenti con alcuni dei musicisti più interessanti del panorama musicale nazionale e internazionale. Un tributo alla storia del blues a Padova, un ponte tra le generazioni che vivono e hanno vissuto questo speciale genere musicale.

Giovedì 23 giugno alle ore 21 un originale connubio tra letteratura e musica blues. Ad andare in scena il reading musicale Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane ispirato all’omonimo lavoro letterario con protagonista il personaggio letterario Marco Buratti detto l’Alligatore investigatore senza licenza appassionato della musica blues, che fa da colonna sonora alle sue inchieste nel Nordest del benessere e della mancanza di valori. Gli amori, le amicizie, le vittorie e le sconfitte ma soprattutto il rapporto con il blues, la musica che fa da colonna sonora alle sue inchieste, che lo aiuta ad interpretare il mondo e ad orientarsi nella vita. Con Massimo Carlotto che riveste i panni di Marco Buratti tra romanzo e realtà, sul palco altri due personaggi della serie: Maurizio Camardi e Francesco Garolfi. Il sassofonista è noto da anni ai lettori come amico dell’Alligatore ed esperto di belle donne mentre Garolfi compare nell’ultimo romanzo e sul palco rivestono il doppio ruolo di musicisti e personaggi di carta.

A chiudere domenica 26 giugno alle ore 21.15 Ulisse Schiavo cantante, chitarrista e performer. La connessione fra più discipline è la linea guida alla base della sua produzione, nel tentativo di costruire un sistema in cui suono- immagine-corpo siano elementi equipotenti. L’11 marzo 2022 ha pubblicato il suo nuovo LP “Precious Silver Grace” per Dischi Sotterranei, subito disco della settimana per Rockit “Ulisse Schiavo - scrive Gabriele Vollaro - incastona la propria musica in una dimensione di pop intimo e caldo dalla strana ruvidezza, guidato da una voce meravigliosa e da una affascinante disomogeneità”

Il progetto Bluesin’ Padova è stato ideato da Associazione Culturale Il Chiosco, con il contributo del Comune di Padova all’interno del bando “Padova riparte dalla cultura”.

Foto articolo da evento facebook