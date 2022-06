Bluesin' Padova al Chiosco con Ulisse Schiavo

A chiudere domenica 26 giugno alle ore 21.15 Ulisse Schiavo cantante, chitarrista e performer. La connessione fra più discipline è la linea guida alla base della sua produzione, nel tentativo di costruire un sistema in cui suono- immagine-corpo siano elementi equipotenti. L’11 marzo 2022 ha pubblicato il suo nuovo LP “Precious Silver Grace” per Dischi Sotterranei, subito disco della settimana per Rockit “Ulisse Schiavo - scrive Gabriele Vollaro - incastona la propria musica in una dimensione di pop intimo e caldo dalla strana ruvidezza, guidato da una voce meravigliosa e da una affascinante disomogeneità”

Il progetto Bluesin’ Padova è stato ideato da Associazione Culturale Il Chiosco, con il contributo del Comune di Padova all’interno del bando “Padova riparte dalla cultura”.

Info web

https://www.facebook.com/events/2942797376017779/

Foto articolo da evento facebook