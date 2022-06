Bluesin' Padova al Chiosco con Carlo De Bei e Willy Mazzer

Appuntamento d'eccezione con la musica dal vivo domenica 5 giugno al Chiosco. Torna infatti a esibirsi Carlo de Bei, storico chitarrista di varie band (Unarazza, Spanish Bombs) e in seguito coautore di Mango. De Bei diede vita anche al progetto Carlito con il quale ha partecipato al Festival di Sanremo 2001, ottenendo la palma per il miglior testo in assoluto anche davanti a Mogol e Zucchero.

Il musicista, accompagnato dal grande armonicista Willy Mazzer, darà fondo alla sua anima blues per un concerto unplugged, intimo e imperdibile. Un viaggio per chitarra, voce e d armonica, dalle radici del blues alla musica che nel blues ha affondato le proprie radici. Carlo De Bei è stato a lungo collaboratore di Mango e dei Matia Bazar, ha vinto il premio della critica al festival di Sanremo

Willy Mazzer incomincia a suonare l’armonica Sedotto e ispirato da Sonny Boy Williamson (Rice Miller) e successivamente da Little Walter, Junior Wells e Paul Butterfield. Il Blues è parte fondamentale della sua vita, una passione vitale che gli permette di provare e trasmettere quello che altrimenti resterebbe dentro e di vedere, vivere il mondo con “occhiali/orecchie speciali”.

Un tributo alla storia del blues a Padova, una storia che ha caratterizzato il volto musicale della città e che è entrata nelle corde della sua tradizione artistica. Un ponte tra le generazioni che vivono e hanno vissuto questo speciale genere musicale.

La serata di domenica 5 giugno rientra all’interno della rassegna Bluesin' Padova, ideata da Associazione Culturale Il Chiosco, con il contributo del Comune di Padova all’interno del bando “Padova riparte dalla cultura”. Un viaggio all’interno della storia del Blues, un programma di ampio respiro che fino a giugno, porterà in città alcuni dei musicisti più interessanti del panorama musicale nazionale e internazionale.

