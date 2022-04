Bluesin’ Padova: sul palco del Chiosco Enrico Crivellaro

Nuovo appuntamento con Bluesin’ Padova la rassegna ideata da Associazione Culturale Il Chiosco, con il contributo del Comune di Padova all’interno del bando “Padova riparte dalla cultura”. Un viaggio musicale all’interno della storia del Blues, un programma di ampio respiro che nei mesi di aprile, maggio e giugno, porterà in città alcuni dei musicisti più interessanti del panorama musicale nazionale e internazionale. Il progetto vuol essere un tributo alla storia del blues a Padova, un ponte tra le generazioni che vivono e hanno vissuto questo speciale genere musicale.

Domenica 24 aprile

Domenica 24 aprile, sul palco del Chiosco Enrico Crivellaro

Da Isabella di Castiglia a Muddy Waters - Reading: storia e geografia del blues

alle 11

prenotazioni al 3342004006

Domenica 24 aprile sul palco de Il Chiosco (Via Ariosto 10) alle ore 11 ci sarà Enrico Crivellaro che con la sua chitarra blues e jazz incanterà il pubblico attraverso le sue straordinarie divagazioni strumentali, sorprendenti per l’ampiezza del vocabolario musicale e per l’imprevedibilità del suo modo di suonare.

Seguendo la traccia storica e geografica che attraverso secoli, continenti, oceani, guerre e migrazioni, Crivellaro connette l’Età delle esplorazioni con le origini della musica Afroamericana e con l’evoluzione degli stili regionali di Blues negli Stati Uniti. Le sue passioni per la musica e per la geografia si sono sublimate nello studio dell’etnomusicologia, della diffusione nel tempo e nello spazio delle musiche folkloristiche, e della contaminazione tra generi musicali europei, africani e americani.

Per l’occasione il Chiosco propone uno speciale Brunch Blues Edition, a base di musica Blues e piatti in stile Route 66. Un’occasione unica per tutti gli appassionati del Blues e per scoprire alcuni tra i lati più interessanti sulle origini di questo genere.

Enrico Crivellaro

Enrico Crivellaro è uno dei pochissimi musicisti blues europei sotto contratto con un’etichetta discografica nordamericana, la Electro-Fi Records, ed è considerato uno dei più interessanti chitarristi nella scena di blues contemporanea. Accanto alla figura pubblica del musicista scopriamo un lato meno noto di Enrico, fatto di studi e di molti interessi. Da sempre affascinato dai luoghi e dalle culture del mondo, si e’ laureato summa cum laude in Geografia alla University of California, Los Angeles, studiando con luminari come John Agnew e Jared Diamond, e con l’ultimo grande cartografo del ventesimo secolo, Norman Thrower. Ha proseguito gli studi conseguendo un Master of Arts in Scienze dell’Ambiente alla RUC – Universita’ di Roskilde, in Danimarca, con una tesi che analizza l’impatto sull’ambiente naturale, sociale, economico e geopolitico della transizione dal modello keynesiano al neoliberismo, sia a dimensione globale che regionale, con un’enfasi sulle implicazioni nei rapporti tra Messico e Stati Uniti all’interno del NAFTA.

Ingresso

Tessera CNLS Libertas obbligatoria (solo +18)

valida fino al 31 dicembre 2022 a 5 euro

Tesseramento online → https://soci.modernclub.it/form/index.php

“Ci riserviamo almeno 24 ore per la valutazione delle richieste”

