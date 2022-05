"Bluesin’ Padova", Massimo Carlotto e Edoardo Catfish Fassio a Laformadelibro

Prezzo non disponibile

"Nuovo appuntamento con Bluesin' Padova la rassegna ideata da Associazione Culturale Il Chiosco, con il contributo del Comune di Padova all’interno del bando “Padova riparte dalla cultura”. Un viaggio all’interno della storia del Blues, un programma di ampio respiro che fino a giugno, porterà in città alcuni dei musicisti e scrittori più interessanti del panorama musicale nazionale e internazionale. Un tributo alla storia del blues a Padova, una storia che ha caratterizzato il volto musicale di Padova e che è entrata nelle corde della sua tradizione artistica. Un ponte tra le generazioni che vivono e hanno vissuto questo speciale genere musicale.

L’appuntamento di sabato 14 maggio alle ore 18.30 presso La forma del Libro (Via del Carmine, 6) si propone di svelare i collegamenti del Blues con il mondo letterario, le sue interazioni con la maggior parte dei generi musicali moderni.

Ma raccontare la storia della madre di tutte le musiche, o quanto meno di quelle che appartengono alla contemporaneità, è impresa di non poco conto. Edoardo Fassio, in arte Catfish, autorità assoluta nel territorio del blues, accompagnerà il pubblico in un viaggio alla ricerca della connessione tra il blues e il mondo letterario. Insieme a lui ci sarà lo speciale influencer del Blues nel mondo letterario: Massimo Carlotto.

Esistono libri con una propria colonna sonora. Una musica che idealmente accompagna la lettura del racconto. Parole, frasi e pagine che si sovrappongono al grouve del brano proposto. La letteratura può diventare pretesto per ascoltare una playlist d'eccezione creata spontaneamente all'interno del romanzo. Questo gioco tra parole e musica è presente in diverse esperienze della narrativa. Lo scrittore semina tra le pagine del libro suggestioni, citazioni di brani musicali; passaggi che legano la storia del romanzo a quella di un album o di un brano.

Il Blues è una forma musicale vocale e strumentale che ha influenzato e continua ad influenzare fortemente molti degli stili della musica moderna. Anche Padova ha le sue storie di Blues e una ricca tradizione di musicisti e protagonisti di questo genere musicale, nonché uno speciale influencer del Blues nel mondo letterario: lo scrittore Massimo Carlotto. La sua scrittura è interessata da numerose e raffinati rimandi musicali. All'interno della trilogia dell'Alligatore, per esempio, lo scrittore padovano, narrando delle vicende del protagonista Marco Burati, il genere blues è citato in continuazione.

La musica è un elemento portante della narrazione, supporto nella descrizione dello stato d'animo del protagonista. Gli amori, le amicizie, le vittorie e le sconfitte, ma soprattutto il blues, diventa il co-protagonista delle inchieste dei suoi personaggi, supportandolo ad interpretare il mondo e ad orientarsi nella vita.

Leggere alcuni romanzi, oltre ad una piacevole esperienza di lettura, può rivelarsi un viaggio di scoperta di nuovi generi musicali.

Massimo Carlotto

Massimo Carlotto nato a Padova nel 1956 è considerato il massimo esponente del noir mediterraneo. È anche autore teatrale, sceneggiatore e collabora con riviste e musicisti. I suoi libri sono tradotti in molte lingue e ha vinto numerosi premi sia in Italia che all’estero. Possiamo considerarlo un influencer letterario del blues perché i suoi romanzi, specialmente quelle della fortunata serie dell’Alligatore sono intrisi di citazioni sul blues.

Edoardo Fassio

Edoardo Fassio è un’autorità assoluta nel territorio del blues e del canto popolare afroamericano. Scrive di blues, folk e jazz per il quotidiano “La Stampa” e per “TorinoSette”; con il classico pseudonimo di Catfish è autore, conduttore e animatore di trasmissioni radio di blues in Europa

