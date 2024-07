“Bold Impressions”, esposizione di 30 acquerelli dell’artista padovano Marco Novo al Nerodiseppia bistrò d’autore

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Fino al prossimo 24 settembre va in scena “Bold Impressions”, esposizione di 30 acquerelli a firma dell’artista padovano Marco Novo, al Nerodiseppia Bistrò d’Autore, in via San Francesco a Padova. Si tratta di una rassegna, all’interno del locale stesso, di “opere che catturano l’immediatezza del momento e la fluidità della vita”.

I temi

Fra i temi cari all’autore, il passato, declinato nei vestiti e nelle scene di una volta, gli angoli più pittoreschi di Padova, la pesca e il mare, l’impressionismo (riconducibile ai pittori Claude Monet e Joaquín Sorolla) e il mondo giapponese. «Mi sono avvicinato all’acquerello una decina di anni fa – racconta l’artista, ingegnere 44enne – Uso pennellate decise e spontanee e forti contrasti tonali. Sperimento accostamenti cromatici audaci. Gioco con la luce e le ombre per creare degli effetti suggestivi. L’acquerello, spiega, non richiede l’utilizzo di solventi, soltanto acqua. Una semplicità di esecuzione che mi consente di dipingere in qualsiasi momento».

L’evento con l’autore

Dopo aver frequentato appositi corsi tenuti da maestri di caratura internazionale, Marco Novo ha scoperto questa sua particolare inclinazione artistica. «Nel 2019 abbiamo fondato l’associazione Onda Creativa insieme ad altri appassionati. Durante il Covid abbiamo organizzato delle lezioni on line, ottenendo dei riscontri inaspettati: oggi contiamo oltre 600 soci, da tutte le parti d’Italia». Novo sarà presente al Nerodiseppia Bistrò d’Autore venerdì 12 luglio alle 18.

Nell’occasione svelerà al pubblico alcuni segreti di questa ricercata tecnica di pittura.

I piatti

Per tutto il periodo dell’esposizione, infine, sarà disponibile un menù d’autore con piatti ispirati alla rassegna stessa.

Entrata

L’entrata è gratuita.

Info

Per maggiori informazioni

https://www.marconovo.it/

https://www.associazioneondacreativa.it/

https://www.facebook.com/marco.novo.watercolor/

https://www.instagram.com/marco_novo_watercolor/

Foto articolo da comunicazioni stampa