"Bon Ton Pop", Elisa Motterle presenta il suo libro alla Libreria ItalyPost Padova

Martedì 28 giugno alle ore 18.30

alla Libreria ItalyPost Padova

Elisa Motterle

presenta

Bon Ton Pop

Manuale di galateo contemporaneo

per migliorare se stessi e vivere bene con gli altri

Dialoga con Margherita Grotto

Dettagli

Elisa Motterle

Bon Ton Pop

Manuale di galateo contemporaneo per migliorare se stessi e vivere bene con gli altri

In libreria per HarperCollins – 16 euro, 208 pagine

Definita “il volto del galateo del terzo millennio” dal Corriere della Sera, Elisa Motterle trasforma le regole tradizionali dell’etichetta in strumenti pratici, che servono ad acquisire maggiore fiducia in se stessi, ad aggiungere valore alle proprie e, in definitiva, a diventare la versione migliore di sè.

Dopo aver conquistato il mondo di Instagram (@elisa_motterle) con le sue “pillole di galateo” l’autrice ha raccolto in questo volume POP tantissimi consigli pratici per un lifestyle contemporaneo. Con ironia, e leggerezza vengono affrontati argomenti come: gli elementi chiave per un approccio vincente fin dal primo incontro (la cura dell’aspetto, la postura, il tone of voice e il body language), il galateo dei social, le regole per la tavola, formale o meno, i bon ton del gifting e la business etiquette, che spazia dal colloquio di lavoro alla gestione delle video call ormai entrate di prepotenza nella vita lavorativa di tutti. Perché, come ama dire Elisa Motterle, “le buone maniere salveranno il mondo”.

Elisa Motterle

Elisa Motterle è una specialista italiana ad aver conseguito la certificazione di Etiquette Trainer presso la prestigiosa International Protocol and Etiquette Academy di Londra. È specializzata Business Etiquette e Galateo Internazionale, si è diplomata Maggiordomo presso il British Butler Insitute e si è perfezionata nell’ultima finishing school esistente in Svizzera. Prima di dedicarsi a tempo pieno all’Etiquette, Elisa ha maturato un’esperienza decennale presso alcuni dei più importanti gruppi mondiali del Lusso. Oggi, offre ai privati corsi di etiquette sul suo sito www.elisamotterle.com e collabora con numerose aziende di diversi settori per formazioni aziendali, speech e training. Sul suo seguitissimo profilo Instagram spiega come gestire al meglio le più disparate situazioni della vita quotidiana. Bon Ton Pop è il suo primo libro.

Le buone maniere salveranno davvero il mondo? Personalmente ne sono convinta, e con questo libro spero di convincere anche voi. Ci sono cose nella vita che non costano nulla ma valgono moltissimo, come, per esempio, fare un sorriso, salutare o dire “per favore” e “grazie”. Piccoli gesti quotidiani che hanno il potere di cambiare noi stessi e di far cambiare il mondo intorno a noi.

Mi piace pensare che il Bon Ton sia per le relazioni umane ciò che l’ecologia è per il pianeta: un atto di cura e d’amore per l’ambiente che ci circonda. Inoltre – e qui vi parlo per esperienza personale – conoscere le regole dell’étiquette forse non ci servirà in ogni circostanza (sebbene non siano solo le occasioni formali a richiedere il rispetto delle regole), ma di sicuro ci aiuterà a sentirci a nostro agio, regalandoci maggiore sicurezza in noi stessi.

Molti ritengono che le buone maniere siano qualcosa di esclusivo o di “speciale”, da riservare solo alle occasioni importanti, o alle persone di rilievo. Nulla di più sbagliato. Come scoprirete leggendo queste pagine, il bon ton è un “lusso quotidiano”, un’attenzione che dobbiamo riservare prima di tutto a noi stessi e alle persone che ci stanno accanto, a quelle che ci sono più care e con le quali condividiamo il nostro tempo.

