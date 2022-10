Bookweek, tutti gli appuntamenti a Ponte San Nicolò

Dal 18 al 23 ottobre torna la Bookweek a Ponte San Nicolò con Tracy, Federico Faggin, Antonella Viola, Luca Telese e molti altri ospiti.

Scopri il programma completo e prenota il tuo posto in sala su: https://www.bookweekpontesannicolo.it/

La BookWeek di Ponte San Nicolò è un Festival del libro che si svolge da martedì 18 a domenica 23 ottobre. Una settimana piena di grandi autori di narrativa, giallistica ma anche di saggistica economica si alterneranno sul palco lasciando sempre un momento finale per le domande del pubblico. La Book Week di Ponte San Nicolò è promossa da Il Mattino di Padova, il Comune di Ponte San Nicolò e Librerie ItalyPost.

La manifestazione è realizzata in partnership con: Italfeltri srl, BiosLine, Alifax srl, Sacchettificio Nazionale Corazza.

Gli incontri sono ad accesso libero fino ad esaurimento posti.

Acquista in anticipo i libri della book week, ritirali direttamente a Ponte San Nicolo' saltando la fila!

Ecco come fare: clicca sul link in corrispondenza del libro di tuo interesse (li trovi di seguito), clicca su "acquista" e poi sull'icona del carrello in alto a destra. Nella pagina del checkout, in corrispondenza della voce "codice promozionale", inserisci il codice "BookweekPonteSanNicolò" e clicca su "applica codice promozionale", in questo modo saranno azzerate le spese di spedizione.

Completa con i tuoi dati specificando "ritiro Book Week Ponte San Nicolò" nell'indirizzo di spedizione e concludi l'acquisto. Potrai ritirare il tuo acquisto direttamente nella sede della presentazione a Ponte San Nicolò.

Gli incontri dal 18 al 23 ottobre

Martedì 18 ottobre / ore 21–22

TRACY-SOUL KITCHEN. LE MIE RICETTE PER NUTRIRE L'ANIMA

— Sala Civica Unione Europea, Piazzale Spinelli



Interviene

Tracy, vincitrice di Masterchef 11 e autrice del libro

Conduce

Fabrizio Brancoli, direttore dei quotidiani veneti Gedi

Mercoledì 19 ottobre / 21–22

IRRIDUCIBILE. LA COSCIENZA, LA VITA, I COMPUTER E LA NOSTRA NATURA

— Sala Civica "Unione Europea", Piazzale Spinelli



Interviene

Federico Faggin, fisico, inventore, imprenditore e autore del libro

In dialogo con

Umberto Curi, docente di Storia della Filosofia, Università di Padova



Conduce

Maria Gaia Fusilli, collaboratrice L'Economia del Corriere della Sera e VeneziePost

Federico Faggin è il padre del microprocessore e di altre invenzioni che hanno rivoluzionato la tecnologia e il mondo in cui viviamo. Con questo libro stravolge ancora una volta il nostro modo di vedere i computer, la vita e noi stessi. Dopo anni di studi e ricerche avanzate ha concluso che c'è qualcosa di irriducibile nell'essere umano, qualcosa per cui nessuna macchina potrà mai sostituirci completamente. Irriducibile è un saggio entusiasmante, capace di tenere assieme rigore scientifico, visionarietà tecnologica e afflato spirituale, che suggerisce una irrinunciabile e inedita fisica del mondo interiore.

Giovedì 20 ottobre / 21–22

LA SOSTENIBILITA' E' UN'IMPRESA

— Sala Civica "Unione Europea, Piazzale Spinelli



Interviene

Marco Stampa, autore del libro

In dialogo con

Alessandro Selmin, direttore generale Sacchettificio Nazionale G. Corazza

Paolo Tramonti, amministratore delegato Biosline

Conduce

Damiano Manfrin, collaboratore VeneziePost

Venerdì 21 ottobre / 21–22

IL SESSO E' (QUASI) TUTTO

— Sala Civica "Unione Europea", Piazzale Spinelli

Interviene

Antonella Viola, immunologa, divulgatrice scientifica e autrice del libro

Conduce

Paolo Cagnan, condirettore dei quotidiani veneti Gedi

Sabato 22 ottobre/ ore 21–22

STJEPAN DETTO JESUS, IL FIGLIO

— Sala Civica "Unione Europea", Piazzale Spinelli



Interviene

Maria Rita Parsi, psicologa, docente e autrice del libro

«Il libro Stjepan detto Jesus, il figlio di Maria Rita Parsi accetta la sfida sempre difficile, e oggi più che mai, di far vedere la realtà attraverso gli occhi di un bambino. E lo fa attraverso una “soggettiva” che la impegna anche a un esercizio stilistico di semplificazione del linguaggio di fronte alla narrazione di vicende dure, complesse, talora tragiche. L’espediente adottato è elementare ma efficace. Il giovane protagonista ha la passione per la fotografia e i frammenti narrativi che compongono il mosaico sono costituiti dalle varie immagini che Stjepan si impegna a commentare, trovando così un giusto equilibrio tra l’elementarità espositiva e la durezza del racconto.» Libro candidato da Gianpiero Gamaleri al Premio Strega 2021.

Domenica 23 ottobre/ ore 15–16

LA SCORTA DI ENRICO

— Sala Civica "Unione Europea", Piazzale Spinelli

Interviene

Luca Telese, giornalista, autore televisivo e autore del libro

L'evento si svolgerà domenica 23 ottobre alle ore 15 diversamente da quanto indicato dal programma cartaceo

I protagonisti di questa storia vengono dalla resistenza: al fascismo, alla violenza, alla fame. Hanno percorso vie diverse: dalle montagne partigiane alle catene di montaggio. Sono arrivati a una medesima destinazione: il Partito comunista italiano. Che a un certo punto delle loro vite si incarna nella figura di un uomo, Enrico Berlinguer. Questa è la loro storia, intrecciata a quella del loro leader. È fatta di tante vicende pubbliche e di altrettante testimonianze private che illuminano vittorie e pericoli, scorci di confidenze e di intimità. Luca Telese unisce la sua voce a quelle dei testimoni e costruisce il racconto corale di una stagione insieme perduta e attualissima.

Domenica 23 ottobre/ ore 17–18

E POI SAREMO SALVI

— Sala Civica "Unione Europea", Piazzale Spinelli



Interviene

Alessandra Carati, autrice del libro finalista Premio Strega 2022

Vincitore del Premio Viareggio-Rèpaci 2021 Opera Prima e Finalista Premio Strega 2022



E poi saremo salvi è insieme uno straordinario romanzo di formazione, una saga familiare, l'epopea di un popolo; ma è soprattutto il racconto di come una piccola, densa vicenda privata può allargarsi fino a riflettere la tensione umana alla "casa", il posto del cuore in cui ci riconosciamo.



Qualche giorno prima che la nonna morisse, mia madre le aveva chiesto: «Come ti è passata la vita?».

«In un attimo. È entrata in un orecchio ed è uscita dall'altro. Così.» E aveva soffiato piano, come a spegnere una candela invisibile.

Dove

Sala Civica "Unione Europea", Piazzale Spinelli

Ponte San Nicolò (PD)

Info web

https://www.facebook.com/libreriaitalypost/

https://www.bookweekpontesannicolo.it/

