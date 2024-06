“Borgo & Co.”, gli eventi del fine settimana a Piazzola sul Brenta

“Borgo & Co.”, l’evento estivo organizzato da Caffè Cristallo e Mazzucato Food & Service, dedicato al buon cibo, alla musica e al relax ha aperto i battenti lo scorso giovedì 13 giugno nel bellissimo spazio verde dei Giardini Camerini a Piazzola sul Brenta: 5000 mq dove passare ore di divertimento e relax in compagnia, con ingresso e parcheggio gratuiti.

Dopo le serate dedicate al Country (martedì), alla Dance (mercoledì) e ai ritmi Latini (giovedì) entra nel vivo il cartellone degli appuntamenti LIVE.

Venerdì 21 giugno (apertura alle 19) sul Palco del Borgo & Co. saliranno i “Little Lion Men Band”,Tribute Band padovana del noto gruppo Indie / Folk Rock londinese “Mumford & Sons”. Con una strumentazione composta da chitarra acustica, banjo, pianoforte e contrabbasso, la band porterà al Borgo & Co. uno stile ritmico riconducibile al rock alternativo e al folk, con radici nel passato a lungo trascurato dell’America. Gran parte del contenuto dei testi dei Mumford & Sons ha una forte influenza letteraria con richiami a Steinbeck, Shakespeare e all’Odissea. La tribute band trae il nome da un brano “Little Lion Man” che si ispira a un poema cavalleresco di oltre mille anni fa.

Sabato 22 giugno (apertura alle 19) sarà la volta dei “Mascalzoni - Latin Dance Party Band” (foto) per una serata all’insegna del ritmo e della sensualità latina. Si preannuncia uno spettacolo “caldo” in tutti i sensi, un’esplosione di energia e movimento con le più ballate Hit Latin Dance degli ultimi decenni: Alvaro Soler, Enrique Iglesias, Ricky Martin e molti altri saliranno virtualmente sul Palco del Borgo & Co. attraverso la band dei “Mascalzoni”.

Infine, domenica 23 giugno il Borgo & Co. aprirà dalle 17 per l’aperitivo in mezzo al verde dei Giardini Parolini. Alle 21 in programma un appuntamento per tutti: il “Cervellone Quiz game”. La prima data del quiz “social” più divertente di sempre coinvolgerà il pubblico del Borgo & Co. tra domande e trabocchetti. Basterà un telecomando per inviare le risposte in tempo reale: il divertimento è assicurato.

Food & drink: un’offerta unica per qualità e varietà.

L’area Food & Drink del Borgo & Co. sarà come sempre ricca di proposte di qualità, in grado di soddisfare tutti i palati:

BURGER HOUSE & MAZZUCATO STORY, la tradizione e la storia dello street food, con un'esperienza di oltre 30 anni: burger, piadine farcite a piacere e novità internazionali, come il kebab e il panino americano Phillistick;

BARBEQUE PARTY con la tipica grigliata veneta con cottura allo spiedo e alla brace di una ricca varietà di carni;

SALUMERIA DA CICCIO, i tipici cicchetti della migliore tradizione veneta con piatti di salumi e formaggi del territorio;

SAPORI DI MARE, la rinomata pescheria che propone le sue specialità crude, cotte, fritte e ai ferri;

CAFFÈ CRISTALLO con il suo caffè e la sua rinomata pasticceria e una grande novità 2024: il gelato creato artigianalmente per il Borgo&Co.;

SPIRIT BAR, enoteca con assortimento selezionato di vini, distillati e birre artigianali;

, enoteca con assortimento selezionato di vini, distillati e birre artigianali; DRINK BAR l’immancabile ritrovo tra amici per gustare drink e cocktail miscelati e serviti dai nostri bartender.

L’intrattenimento: 70 serate di musica e spettacoli.

Il programma spettacoli prevede un intrattenimento senza paragoni, che spazia dai balli latini alla musica live, dal Talent al quiz, dalla Dance Music al Country, dal martedì alla domenica (lunedì chiusura):

il martedì si alterneranno serate Boogie Woogie anni ‘50 by Tomato e Country Music Tour;

il mercoledì Borgo Dance “Ti sblocco un ricordo” con Dj e musica anni 70/80/90;

il giovedì serata Latina con le migliori scuole di ballo;

il venerdì e il sabato Live Band e serate a tema tra cui il format “Village People” il Talent Show del Borgo & Co.;

la domenica Live Band e nuovi format: Radio Borgo e Borgo Quiz.

Special events

Sono inoltre già programmati alcuni grandi special events :

: martedì 13 luglio Wit Matrix Pink Floyd Tribute Band in Piazza Camerini

Pink Floyd Tribute Band in Piazza Camerini giovedì 15 agosto Ferragosto al Borgo

al Borgo ven 23 - sab 24 - dom 25 agosto North East Custom Show (Bike e Car Show)

(Bike e Car Show) domenica 25 agosto Aperol Tour

sabato 31 agosto Motori in Piazzola

Il borgo per le famiglie: divertimento per tutti!

Al Borgo & Co. il divertimento è pensato per coinvolgere tutti, grandi e piccini: ci sarà un'area appositamente dedicata ai bambini con giochi gonfiabili e un team di animatori ad assisterli. Sarà possibile inoltre festeggiare ricorrenze e compleanni. I genitori potranno godersi la serata senza preoccupazioni.

Il grande cuore del Borgo & Co.: confermata la collaborazione con l’Opsa

Anche quest’anno il Borgo & Co sostiene OPSA, Opera della Provvidenza S. Antonio, e in particolare il Poliambulatorio specialistico di questa grande struttura di accoglienza che assiste persone con disabilità e decadimento cognitivo. Con la donazione di 4.000 euro nel 2023, OPSA ha acquistato un holter cardiaco, strumento che permette di rilevare la presenza di aritmie cardiache attraverso il monitoraggio dell’attività del cuore per 24 ore continuative. Quanto verrà donato nel 2024 sarà destinato ad ampliare la strumentazione ancora nell’area cardiologica, a partire da due elettrocardiografi, di cui uno portatile.

