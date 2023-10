“Borgogna: le vigne della Côte d'or”, masterclass di degustazione con Antonio Mazzitteli

Orario non disponibile

La Borgogna è tra le più prestigiose regioni vitivinicole del mondo, patria di Grand Cru leggendari e appèllations dal nome magico per appassionati di grandi vini.

Sebbene sia una terra di secolare tradizione enoica dalla ricchezza assoluta, rimane uno dei distretti vitivinicoli più frammentati e difficili da comprendere, che mantiene, ciononostante, un aspetto rustico e semplice, dove niente è ostentato e tutto si sussurra con discrezione.

La Côte d'Or, 52 chilometri di dorsale vitata che si estende da Digione a Mâcon, ospita, come in un puzzle, numerose denominazioni d’origine che racchiudono in sé oltre milleduecento vigneti, ognuno con la propria storia ed il proprio vino.

Venerdì 20 ottobre, ore 20, il Prof. Antonio Mazzitelli, noto esperto del territorio borgognone e dei suoi vini, ci condurrà, bicchiere alla mano, attraverso questo fantastico territorio.

À votre santé!

Vini in degustazione

Meursault “Les Clous” 2020 - Bouchard Père & Fils

Bourgogne Rouge “La Taupe” 2021 - Domaine Chavy-Chouet

Beaune Premier Cru “Les Grèves” 2020 - Domaine Berthelemot

Nuit-Saint-Georges “Vielles Vignes” 2020 - Domaine Jean Chauvenet

Pommard “Les Cras” 2020 - Michel Bouzereau et Fils

Gevrey-Chambertin 2019 - Domaine René Leclerc

Appuntamento venerdì 20 ottobre presso Barco Teatro in via Orto Botanico, 12 a Padova per questa imperdibile Masterclass che sarà preceduta da un buffet preparato da Claudia Fioraso di CLafè Lab.

Inizio ore 20 puntuali!

Quota di partecipazione: 70 euro

Prenotazione e acquisto biglietti: https://www.barcoteatro.it/altri-eventi/borgogna-20-ottobre

