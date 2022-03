"In bosco. Leggere la natura su un sentiero di montagna", di Daniele Zovi: dialogo con l’autore

Il 14 marzo, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, la Soprintendenza organizza un incontro con Daniele Zovi per parlare di clima, paesaggio, animali e piante che costituiscono la vita segreta del bosco. Scrittore e divulgatore, esperto di foreste e di animali selvatici, Zovi è autore del libro “IN BOSCO. Leggere la natura su un sentiero di montagna”. Con lui attraverseremo simbolicamente boschi e spazi aperti dell’altopiano di Asiago, sperimenteremo il passo lento e solitario del camminare, impareremo a leggere i segni della natura e della storia in un luogo in cui – come notava Mario Rigoni Stern – «non esistono castelli di nobili, non esistono ville di signori, né cattedrali di vescovi, per il semplice fatto che la terra è del popolo e i suoi frutti sono di tutti come ad uso antico».

L’incontro sarà anche un’occasione per un dialogo a più voci tra l’autore del libro, il Soprintendente dott. Fabrizio Magani e i funzionari della Soprintendenza sulla recente modifica all’art. 9 della Costituzione, che alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione ha aggiunto anche l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, nell’interesse delle future generazioni.

Informazioni e contatti

L’incontro si terrà presso la Soprintendenza, in Via Aquileia, 7 a Padova, alle ore 16.30. L’ingresso è libero su prenotazione via email (sabap-ve-met.urp@beniculturali.it) entro venerdì 11 marzo, fino ad esaurimento posti. La registrazione dell’evento sarà disponibile sul sito web della Soprintendenza: www.soprintendenzapdve.beniculturali.it

È obbligatorio l’uso della mascherina, tenere il distanziamento e il green pass.