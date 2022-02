"Bosnia Express", al Lux la proiezione con in sala il regista Massimo D’Orzi

Giovedì in sala al Lux anche il regista Massimo D’Orzi per la proiezione del film Bosnia Express, uno sguardo al femminile dal cuore dei Balcani.

Reduce dal successo al recente Festival di Trieste, Bosnia Express (Italia-Francia-Macedonia 2021, 70’) è il racconto di un viaggio che parte da Trieste alla volta di Sarajevo, per poi toccare Srebrenica, Tuzla, Stolac, Mostar e arrivare fino a Medjugorie. Luoghi in cui le stratificazioni della storia e l’incrocio di religioni e nazionalismi hanno prodotto catastrofi umane di portata lacerante per intere generazioni.

Il documentario, che si dipana sulla falsariga di un viaggio in treno attraverso i Balcani, è liberamente tratto dal libro omonimo di Luca Leone e rilegge la guerra attraverso l’impatto che ha avuto e ha sulle donne. Anche oggi, a trent’anni di distanza dal conflitto che ha insanguinato il cuore dell’Europa.

Il film è in programmazione giovedì 17 febbraio ( ore 20.30 ). Sarà presente in sala il regista Massimo D’Orzi.

Ingresso

intero 7 euro;

ridotto (over60/stud) 6 euro;

intero soci 6 euro;

ridotto soci (over60/stud) 5 euro.

