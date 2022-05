Al Centro commerciale Palladio di Vicenza arriva la “Boxe mania”

Prezzo non disponibile

Dal 11/06/2022 al 12/06/2022

Nei giorni sabato 11 e domenica 12 giugno arriva al Centro Commerciale Palladio la Boxe Mania con ospiti speciali e tutti da scoprire. La Boxe Mania è un’iniziativa dedicata agli appassionati della boxe e a grandi e piccoli che vogliono conoscere meglio questo antico sport.

Sabato 11 giugno, dalle ore 15.00, i visitatori del Centro potranno assistere agli incontri nazionali tra regioni per le Classifiche Federali Italiane FPI (Federazione Pugilistica Italiana).

Domenica 12 giugno, dalle ore 15.00, sarà possibile assistere all’incontro internazionale tra la rappresentativa Italia e la Germania, ai fini delle Classifiche Internazionali.

In più, sia il sabato e sia la domenica, dalle ore 11.00 ci sarà la Baby Box per i più piccoli: i bambini potranno conoscere il mondo del pugilato attraverso un percorso con esercizi quali il salto della corda, la scaletta per la velocità e la coordinazione delle gambe, potranno cimentarsi nel colpire il sacco e provare un vero ring, il tutto sotto la guida e la supervisione di maestri e pugili.

L’evento organizzato dal Centro Palladio offrirà ad adulti e bambini un weekend all’insegna del divertimento, alla scoperta di uno degli sport più antichi del mondo.

Ancora una volta Palladio dimostra la sua attenzione sullo sport: prima con il Palladio Sport Festival, ora con la Boxe Mania, il Centro Commerciale di Vicenza vuole trasmettere al suo pubblico variegato l’importanza dello sport, facendo toccare con mano eventi di rilevanza nazionale ed internazionale.

Palladio è molto di più di una meta per lo shopping: è il luogo dove la realtà circostante diventa accessibile, dove gli interessi di tutti danno vita ad eventi unici e indimenticabili.