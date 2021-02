Brasile e Giappone: l'incontro per scoprire i Paesi del mondo attraverso il racconto di giovani viaggiatori

Il ciclo di incontri ha il fine di far scoprire i Paesi del mondo attraverso il racconto e la testimonianza delle esperienze all’estero, per studio, lavoro o volontariato, di giovani del territorio, così da favorire il dialogo tra pari, lo scambio di esperienze ed incoraggiare la mobilità internazionale.

Il primo incontro, dal titolo “Brasile e Giappone: Gli opposti si attraggono. Un forte legame poco conosciuto”, è previsto per giovedì 18 febbraio dalle ore 18 alle ore 19 e sarà dedicato al Brasile e Giappone.

L’incontro sarà tenuto da Carolina, legata ad entrambi i Paesi, che ci racconterà le sue esperienze di viaggio e di studio e ci farà scoprire come in realtà questi due Paesi, così distanti e diversi, in realtà hanno un antico legame.

Come partecipare:

L’appuntamento si svolge su piattaforma on-line (Zoom). La partecipazione è gratuita, ma è necessaria l’iscrizione al seguente link: https://forms.gle/kr3rkXtSBY3mAhnj8

Il giorno dell’incontro i partecipanti riceveranno via mail il link per accedere all’appuntamento.

Info

Per informazioni (o per partecipare ai prossimi incontri come testimone):

Mail: info@selvazzanogiovani.it

Telefono: 049.8056782 – 335.7942525

Info web

www.selvazzanogiovani.it/default.aspx?idC=1108&t=n