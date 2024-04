Padova si trasforma nella capitale del breaking, appuntamento domenica all’Extra-Extra

Il breaking, da forma d'arte ed espressione della cultura hip hop, farà il suo debutto sul palcoscenico mondiale come disciplina sportiva il prossimo agosto nella capitale francese. Nel frattempo, in Italia tutto è pronto per il Red Bull BC One Cypher Italy, la finale nazionale della più grande e prestigiosa competizione di breaking 1vs1 al mondo, in programma domenica 21 aprile 2024 ore 21 presso l'Extra Extra di Padova, perfetta cornice di un evento esplosivo che lascerà il pubblico senza fiato.

Nelle battle 1 vs 1, la concentrazione è altissima. Gli atleti e atlete, definiti b-boy e b-girl, attraverso una serie di movimenti dinamici e acrobatici danno vita a uno spettacolo a tempo di musica, combinando espressività, creatività e personalità. A decretare chi saranno i vincitori dell'evento sarà una giuria composta da volti noti della scena del breaking nazionale e internazionale: Daniele Vergos aka B-Boy Daga vincitore del Red Bull BC One Cypher Italy 2022, B-Boy

Lilou Red Bull All Star e B-Girl Nadia breakdancer di origini siberiane, vincitrice di numerose competizioni internazionali.

I due vincitori avranno la possibilità di rappresentare il nostro Paese alla 21ª Finale Mondiale del Red Bull BC One in programma a Rio de Janeiro, in Brasile, sabato 7 dicembre 2024.

QUI il teaser del Red Bull BC One Cypher Italy girato a Padova, con protagonista Fouad Ambelj - in arte B-Boy Lil Zoo - Red Bull BC One All Star e uno dei primi breaker marocchini a conquistare la scena mondiale, che insieme a Chiara Ceseri aka B-Girl SpiderGirl, Alex Mammi aka B-Boy Lele, Mattia Zerlottin aka B-Boy Mattix e Angelica Fabbri aka B-Girl Jeje hanno reso omaggio alla città a colpi di power moves, freeze e footwork per dare inizio a questa imperdibile diretta nazionale!

A trionfare nell’edizione del Red Bull BC One Cypher Italy 2023 sono stati B-Boy Amaro e B-Girl Agne, rispettivamente di Roma e di Grosseto. Entrambi grandi talenti che hanno saputo trasformare, con costanza e impegno, la loro passione per la danza in una professione, affermandosi sempre più nella scena del breaking.

Sul Cypher sono attesi 24 breaker, 16 b-boy e 8 b-girl:

Confermati

Luca D'Antonio aka B-Boy Amaro (vincitore Red Bull BC One Cypher Italy 2023)

Simone Arasi aka B-Boy Jet Leg

Antilai Sandrini aka B-Girl Anti (vincitrice Red Bull BC One Cypher Italy 2021 e qualificata per i giochi francesi)

Qualificati al Red Bull BC One Cypher Milano

Alex Mammi aka B-Boy Lele

Andrea Borrelli aka B-Boy Spider

Edoardo Facco aka B-Boy Blaze

Mattia Zerlottin aka B-Boy Mattix

Stefano Beltrame aka B- Boy Pesto

Chiara Ceseri aka B-Girl SpiderGirl (qualificata per i giochi francesi)

Camilla Nuti aka B-Girl Cami

Qualificati al Red Bull BC One Cypher Roma

Alessio Signore aka B-Boy Snap

Cristian Bilardi aka B-Boy Mowgly

Federico Sozzo aka B-Boy Rico

Kiensent Odicta aka B-Boy Kent

Matteo Le Rose aka B-Boy Side

Sara Baruffetti aka B-Girl Chimpa Fresh

Sofia Caldarelli aka B-Girl Undici

Programma di domenica 21 aprile 2024

Qualifiche red bull BC one Cypher Padova (ingresso gratuito)

Dove: "Giardino di Cristallo" Parco d'Europa, Padova

10 Registration

11.30 Battle start

15.30 Battle end

WORKSHOP CON B-BOY LILOU, RED BULL ALL STAR (INGRESSO GRATUITO)

Dove: "Giardino di Cristallo" Parco d'Europa, Padova

16-17

Registration: inviare nome e cognome a redbullbconeitalyqualifier@gmail.com

Red Bull Bc One Cypher Italy

Dove: Extra-Extra, Padova

20 Opening Door

21 Battle start

Per rimanere aggiornato sul Red Bull BC One 2024, visita il sito https://www.redbull.com/it-it/events/red-bull-bc-one-italy-cypher-2024

Red Bull BC One è la più grande e prestigiosa competizione uno contro uno al mondo. Ogni anno, migliaia di breaker competono per avere la possibilità di partecipare alla Finale Mondiale. Il Red Bull BC One dal 2004 conta 21 finali mondiali ospitate nelle principali città del mondo, oltre 90 eventi e programmi in oltre 28 Paesi. Red Bull BC One è anche la “casa” di una delle breaking crew più competitive al mondo: i Red Bull BC One All Stars. Per ulteriori informazioni: www.redbull.com/bconeitalia e www.redbullbcone.com

