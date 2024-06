Un'estate di divertimento e avventura nel parco alle porte di Padova: piscine colorate, ruota girevole e minigolf

Non un semplice centro commerciale ma anche un luogo in cui il divertimento è di casa, uno spazio alle porte di Padova adatto a tutti dove trascorrere l'estate tra sport, hobby e attrazioni per grandi e piccini.

Finita l’attesa per la terza edizione, arriva un mese e mezzo di divertimento per bambini e famiglie al Brentelle Park: l'apertura è prevista martedì 18 giugno al centro commerciale di Sarmeola di Rubano, con le sue attrazioni fino a lunedì 5 agosto.

Due piscine di palline, la ruota da arrampicata gigante Rotor Climb e il Minigolf aspettano piccoli e grandi tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19. Quest’anno all’iniziativa, una delle più apprezzate del centro (9mila presenze nel 2023), è abbinato anche un concorso.

Le attrazioni

Come detto, saranno tre le attrazioni di questa edizione di Brentelle Park: accontenta tutti i gusti e tutte le età il Minigolf, con un percorso di 4 buche. Con Rotor Climb i più abili e grandi (a partire dai 6 anni) eserciteranno tutta la loro agilità: Rotor Climb, infatti, è una spettacolare ruota girevole, del diametro di 4 metri, che sviluppa una parete di arrampicata “infinita”. Divertimento assicurato, infine, con le Balls Pool: due piscine piene di palline colorate dove tuffarsi e giocare, una più piccola per bambini fino ai 3 anni o fino ai 100 cm di altezza, una molto più grande per i bambini più grandi fino ai 14 anni. Brentelle Park sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, con accesso gratuito alle attrazioni che saranno presidiate da animatori e animatrici. Ma ricordiamo, anche, che per i bambini più piccoli fino ai 4 anni, è sempre aperta l’area giochi Mini Lolli Pop.

Tutte le informazioni sono su www.centrolebrentelle.it