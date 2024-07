BREW-TTA SETE, festival birrifici artigianali al parco degli Alpini

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/2184191675291052

BREW-TTA SETE 4ª edizione

Il festival dei birrifici artigianali cazzuti

Dal 17 luglio al 21 luglio 2024

Parco degli Alpini – Padova

In una straordinaria area verde di circa 100mila mq situata ai margini del centro urbano di Padova, Brew-tta Sete presenta la seconda edizione del più cazzuto festival dei birrifici artigianali.

Cosa vi aspetta?

50+ birre artigianali pronte ad essere spinate

Food trucks e stand scelti appositamente per ingolosirvi

Mega-struttura coperta di 300 Mq

Musica live e dj-set ogni sera

Date e orari

Mercoledì 17 luglio dalle 18 alle 00

Giovedì 18 luglio dalle 18 alle 00

Venerdì 19 luglio dalle 18 alle 02

Sabato 20 luglio dalle 17 alle 02

Domenica 21 luglio dalle 17 alle 02

Live e dj set

Mercoledì 17 luglio

La Bella e la Bestia Show w JUKE BOX

La Bella e la Bestia Show w JUKE BOX Giovedì 18 luglio

OneMenPier Live & Dj set

OneMenPier Live & Dj set Venerdì 19 luglio

Toon Accademia

Toon Accademia Sabato 20 luglio

BomChilom Sound

BomChilom Sound Domenica 21 luglio

Piccola orchestra MDM + Dj Angelone

Tutto molto bello ma ora vi starete chiedendo… Quanto costerà?

NIENTE, l’ingesso è totalmente gratuito!

Birrifici artigianali

Lucky Brews

Birrificio 17

Hype Brewing

Birrificio Mastio

Cerbero Brewing

Birrificio Menaresta

Whitepony Microbrewery

Birrifici B2O

Hopocalypse Brewing

Birrificio Riot

AgriBirrificio Fria

Atoms Brewing

Cosa vi dovrete portare?

La voglia di bere è ciò che vi chiediamo di portare.

Volete portare qualcosa in più da casa? Un telo per stendervi sul prato, una palla per fare quattro tiri o anche una nonna che non volete lasciare a casa finite le ore calde? Fatelo pure.

Come Greta Thunberg, anche noi rispettiamo l’ambiente quindi la birra verrà servita in bicchieri di plastica biodegradabile. Per chi non si accontenta saranno disponibili al nostro infopoint bicchieri di vetro da 0.3 lt, fino ad esaurimento scorte.

Come raggiungerci?

In bici

Il parco che ospita il festival è collegato ai quartieri limitrofi da una comodissima pista ciclabile quindi vi aspettiamo aspiranti ciclisti

In auto

Il festival è facilmente raggiungibile anche per chi giunge da fuori Padova, il parco nel quale si svolgerà l’evento è vicino sia all’uscita autostradale di Padova Ovest (3km), sia alla Stazione di Padova (5km).

Ampio Parcheggio dentro il parco sull'entrata da Via Due Palazzi!

Info web

