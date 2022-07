Un brindisi sotto le stelle a Villa Molin

Villa Molin sarà eccezionalmente aperta per una visita guidata serale che farà rivivere la storia della villa, dei suoi nobili proprietari e del suo progettista

Vi accoglieremo con un calice di vino per una passeggiata nel parco al tramonto

Ad aprirci le porte della villa e accoglierci in casa sarà Nicolò Molin in persona, l’ambasciatore della Serenissima che nel 1597 commissionò a quello che era il più importante architetto di Venezia, Vincenzo Scamozzi, la sua villa in campagna.

Vi racconteremo la storia della villa e le vicende delle famiglie che vi hanno abitato nei secoli.

Potrete percorrere le scale segrete e fermarvi nei sontuosi salotti della villa o affacciarvi dalla loggia sul fiume.

La cantina Cà della Vigna offrirà una degustazione dei suoi vini del Colli Euganei

L’evento è inserito nel programma del Serprino WeekEnd

Villa Molin realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande architetto vicentino che Wittkover definì “il padre intellettuale del neoclassicismo”.

Perfettamente conservata rispetto al progetto originale, permette un affascinante viaggio nella storia dell'arte: Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo convivono armoniosamente.

Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia circondata da un giardino all'italiana e da un parco secolare.

La villa vi accoglierà tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura.

Ingresso su prenotazione

per confermare la presenza 333 2557510

possibilità di parcheggio interno

Villa Molin via Ponte della Cagna 106, Padova

Info web

https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/