Brindisi alle stelle all'azienda agricola "La Roccola"

Una bellissima serata musicale all'aperto.

Brindisi alle Stelle è il consueto appuntamento estivo dell’Azienda agricola "La Roccola"

Sabato 1 agosto, la serata musicale all'aperto è alle ore 20.30.

Allieterà la serata la musica di Giugliano e Massimo

Menu

Aperitivo di benvenuto

Antipasto

Culatello e sopressa

Parmigiana, insalata di gallina nostrana,

fiori di zucca fritti

Abbinato al nostro Serprino frizzante

Primo

Risotto pomodorini e basilico

mantecato al montasio affumicato

Crespelle alle verdure con ragù di carni bianche

Abbinato al nostro “Breo” Moscato Giallo Secco

Secondo

Tagliata di manzo alla rucola

Abbinato al nostro “Quintus” Colli Euganei Rosso

Contorni di sttagione

Dolce

Millefoglie & rotolo al limone

Abbinato al nostro “Dolce Notte” Moscato Spumante

Costo

Il menù comprensivo di Vini, acqua, caffè e digestivo è di 35 euro.

In caso di esigenze alimentari diverse si e pregati di comunicarlo alla prenotazione.

In caso di mal tempo la serata avrà luogo all’interno della bottaia. E consigliata la prenotazione.

La Roccola 0429/94298 laroccola@libero.it www.laroccola.it Via Dietromonte 10 35030 Cinto Eugnaneo Padova (Provinciale Este-Vo)

Info web

https://www.facebook.com/events/617103842253811

Gallery