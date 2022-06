"Bromance tour", MECNA + CoCo al parco della Musica di Padova

Per Mecna e CoCo, due fra gli artisti rap e hip hop più talentuosi e originali della scena italiana, quella del Parco della Musica di venerdì 10 giugno, sarà la seconda tappa del tour italiano di “BROMANCE” dopo la fortunatissima data napoletana. Il joint album, uscito venerdì 22 ottobre per Virgin Records, si connota già come un successo apprezzatissimo sia dal pubblico che dalla critica. Ad annunciarlo il singolo “La più bella”, in heavy rotation in tutte le radio italiane, omaggio alla hit degli anni ’90 di Raf “Sei la più bella del mondo”. L’intesa umana e musicale di MECNA e CoCo ha dato vita ad un album dalle atmosfere leggere e sognanti, in grado di spaziare dal rap al pop all’r&b, mantenendo intatta la sua identità.

MECNA e CoCo porteranno live “BROMANCE”, insieme ad altre collaborazioni e successi, accompagnati da una full band, una line up perfetta per tornare a ballare, muoversi e cantare insieme sotto il palco. I due rapper saranno affiancati da una vera band composta da: Alessandro Cianci alla chitarra, Pierfrancesco Pasini alle tastiere, Lvnar DJ/Synt h e Andrea Dissimile alla batteria

Parco della Musica, presso Parco d'Europa

Ingresso da via del Pescarotto

Apertura cancelli ore 18, inizio concerto ore 21.

Biglietti in cassa 28 euro

BIO MECNA & CoCo

Mecna, pseudonimo di Corrado Grilli, nasce a San Giovanni Rotondo il 26 marzo del 1987. Nel 2000, insieme a Lustro e Totò Nasty, forma i Microphone Killarz con cui, dopo anni di gavetta, rilascia gli album No Problem (2005) e No Sense (2007). I dischi, distribuiti in tutta Italia, riscuotono un buon successo a livello di pubblico. Il primo progetto solista è invece Propaganda, un EP autoprodotto e distribuito da FunkYaMama nel 2006, il quale riceve ottime critiche sui siti specializzati di musica hip hop.

Nel 2009 entra a far parte del collettivo Blue Nox, insieme a nomi importanti della scena rap italiana come Kiave, Ghemon, Macro Marco ed Hyst. Nel 2010 esce il secondo EP, intitolato Le valigie per restare. L'anno successivo, dopo aver pubblicato due singoli (Per le briciole e Le cose buone), pubblica il terzo EP dal titolo Bagagli a mano.

Il 7 settembre 2012 viene rilasciato per Macro Beats il primo album ufficiale, Disco Inverno, che ottiene un buon successo mediatico. A promuovere il progetto fa seguito un lunghissimo tour nazionale, con esibizioni su palchi importanti come quello dell'Hip Hop TV B-Day al Mediolanum Forum di Milano. Nel settembre dello stesso anno, il Meeting delle Etichette Indipendenti premia il rapper come Miglior Solista.

Il 27 gennaio 2015 esce Laska, secondo album ufficiale. Il disco, caratterizzato da sonorità elettroniche, porta il rapper nel definitivo mainstream. In seguito al successo ottenuto, intraprende il secondo tour nazionale.

Il 13 gennaio 2017 sempre per Macro Beats, esce, in secret release, Lungomare Paranoia, il qual entra nella top ten degli album più venduti in Italia.

Nel 2018, firmando un contratto con Universal, conclude il rapporto lavorativo con Macro Beats. Il 22 giugno esce il quarto album ufficiale, intitolato Blue Karaoke. I primi singoli estratti sono stati Pratica e Tu ed Io, quest'ultima in collaborazione con CoCo. Come per i precedenti progetti, anche per questo viene definito il tour nazionale. Verso la fine dell'anno inizia a collaborare con il produttore italo-inglese Sick Luke, pubblicando i singoli Akureyri e Pazzo di te. Questo rapporto culmina con l'annuncio dell'album Neverland, pubblicato l'11 ottobre 2019. Il disco, oltre ad aver debuttato alla posizione n°5 della classifica iTunes, viene promosso prima con tre live a Milano, Napoli e Lecce e poi con il Fuori dalla città Tour.

Il 4 giugno 2020 pubblica il brano Ho guardato un'altra, seguito, il mese successivo, dai singoli Così forte e Paura di me. L'8 settembre pubblica il singolo Vivere che vede la partecipazione del rapper Izi, il quale anticipa il suo quinto album in studio, Mentre nessuno guarda, uscito il 16 ottobre 2020.

L'11 febbraio 2021 pubblica il singolo Soli, in collaborazione con Ghemon e Ginevra mentre, il 26 dello stesso mese, rilascia il singolo Mille cose, in coppia con la cantante Rainsford.

Il 29 settembre 2021 pubblica il singolo Bromance insieme al rapper CoCo, volto ad anticipare l'album omonimo previsto per il 22 ottobre successivo.

CoCo, al secolo Corrado Migliaro nasce a Napoli nel 1988. Inizia la sua carriera con l'alias El Niño, formando il duo rap Insolens con il produttore O'Nan. Insieme entrano a far parte del collettivo ed etichetta Poesia Cruda. Il 13 settembre 2010 viene pubblicato Poesia cruda mixtape vol. 1, mixtape presentato da Luchè nel quale è presente anche Corrado che sceglie di farsi chiamare con il nome di battesimo. Nel 2011 Corrado pubblica il primo singolo prodotto da Luchè, intitolato Un giorno di più. Nel 2012 pubblica il primo EP, realizzato in collaborazione con Geeno e intitolato Doveva andare così EP. Nel progetto sono presenti collaborazioni importanti quali Gemitaiz, MadMan, i Sulset (gruppo di cui faceva parte Enzo Dong), oltre al solito Luchè, con il quale è passato dall'essere suo fan dai tempi dei Co'Sang, a collega e amico. Nel frattempo Corrado appare nei primi due dischi da solista di Luchè, L1 e L2, collabora con MadMan in una traccia contenuta in MM vol. 1 Mixtape e con Deleterio in una canzone contenuta nell'album del produttore Dadaismo. Nel 2013 Corrado prende parte al progetto di Roccia Music dal nome Genesi, il primo album del collettivo fondato da Marracash e Shablo.

Nel 2016 Corrado cambia nuovamente nome e sceglie CoCo. Il motivo di questa scelta è dettato dal fatto che negli ultimi anni Corrado si trasferisce a Londra e lì i suoi amici lo iniziano a chiamare CoCo, da qui il cambiamento diventa naturale. A quattro anni dall'ultimo lavoro, il 28 aprile 2016 CoCo pubblica il nuovo progetto intitolato La vita giusta per me. Questo è il mixtape d'esordio del rapper rilasciato per Roccia Music in freedownload e sui servizi streaming.

Nello stesso anno CoCo partecipa al disco Malammore di Luchè in due tracce, collabora con Izi nella canzone La tua ora e con Gemitaiz nella traccia Voodoo contenuta nel mixtape QVC7. Il 10 gennaio 2017 pubblica l'ep Quanto ci costa essere noi contenente 5 tracce realizzate con i produttori D-Ross e Startuffo. Successivamente CoCo collabora con vari artisti, quali Night Skinny, Vale Lambo, Lele Blade, Mecna e appare nel disco Potere di Luchè in due brani.

Nel 2019 CoCo firma per BFM Music, etichetta indipendente di Luchè, e pubblica il suo primo album ufficiale per Universal, intitolato Acquario e anticipato dai singolo Bugie diverse, Dietro front e Non ho più amici. Il disco, contenente le collaborazioni di Gemitaiz, Ernia, Mecna e Luchè, si classifica nella prima settimana al 6º posto in FIMI degli album più venduti in Italia.

Nel 2020 CoCo pubblica il singolo Che ore sono, collabora con Gigi D'Alessio in due tracce contenute nel disco Buongiorno e con Vale Lambo e Nayt nel singolo Roma. Il 6 novembre esce il secondo album in studio, intitolato Floridiana. Il disco contiene 14 tracce e i featuring di Luchè, Rkomi, Geolier, Giaime, Lil Jolie e Vale LP.

Il 9 luglio 2021 CoCo torna sulla scena con il singolo Topless realizzato insieme a Luchè e Geeno.Il 29 settembre invece pubblica a sorpresa il video del singolo Bromance.

Info web

https://www.facebook.com/events/256374893114015/

https://dice.fm/partner/simone-fogliata/event/wx6mp-mecna-coco-bromance-tour-padova-

Foto articolo da Facebook