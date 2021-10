Il mercatino di Villa Roberti a Brugine

La Barchessa, il Brolo e Il Bosco sono le zone del mercatino in cui passeggiare e rilassarsi alla scoperta di pezzi vintage, occhiali, radio, biciclette e tanti pezzi unici. Un Mercatino con due anime per incontrare tutti i gusti Nato nel 1977 sul modello dei marchè aux puces parigini e del londinese Portobello, il Mercatino di Villa Roberti è il più vecchio mercatino del Veneto e uno dei primi in Italia. Durante gli anni si è ripensato e rinnovato, ma ha mantenuto inalterata la sua identità continuando ad ospitare espositori che vendono gli oggetti più disparati.

Il Mercatino ha due anime: nell’area della Barchessa sono presenti oggetti da collezionismo e modernariato, come vecchi libri e stampe, porcellane, bigiotteria vintage e oggetti d’arredamento per gli appassionati di antiquariato e rarità. Nel Brolo e nel Bosco l’atmosfera diventa più scanzonata e ideale per i trovarobe: molti sono gli oggetti e i vestiti vintage e tantissime le curiosità, tutte da trovare.

INGRESSO: 2,50 euro

RIDOTTO: 2 euro

Residenti e dopo le 13: 1 euro

FOOD trucker per una sosta golosa insieme a QUEENTRUCK e I 'RETRODATATI.

VISITE GUIDATE ore 11 e 15. Si parte e si prenota davanti la LOGGIA della Villa. Ingresso: 5 euro, durata 45 min circa. Prenotazione consigliata, posti limitati.

Informazioni e contatti

Mail: info@villaroberti.com o whatsapp a 392 5226296.

Web: https://www.mercatinobrugine.org.

