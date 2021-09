Visita e brunch kasher al Museo della Padova Ebraica

Una mattinata insolita al Museo della Padova Ebraica con un appuntamento che unisce la degustazione alla cultura ebraica: il Brunch al Museo.

Si comincia con la visita alla Sinagoga per poi proseguire con la visita al Museo.

Al termine del tour guidato, un brunch vi farà conoscere le regole alimentari ebraiche e degustare vino e finger food Kasher.

Sarà l’occasione per conoscere la dieta e l’attenzione al cibo tipiche della cultura ebraica e come queste coincidano con le più innovative teorie sull’alimentazione.

Quando

Domenica 19 settembre ore 10.

È necessaria la prenotazione scrivendo una e-mail all’indirizzo:

museo@padovaebraica.it o chiamando lo 049 661267 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 16

Il costo per la visita alla Sinagoga, al Museo, e per il Brunch è di 25 euro. Non ci sono riduzioni, il biglietto è gratuito per i bambini fino a 5 anni.

L’evento ha come punto d’incontro il Museo in via delle Piazze 26 alle ore 10, per una durata totale di un’ora e mezza.

Info

Museo della Padova Ebraica

via delle Piazze, 26

E-mail museo@padovaebraica.it

Tel. 049 661267

Sito web www.museopadovaebraica.it

Info web

https://www.facebook.com/JewisheritagePadua

