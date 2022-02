Bruno Mars tribute 24k Magic al Dakota Pub di Vigonza

Per info e prenotazioni: 370 146 2919

Sabato 12 febbraio 2022 alle ore 22.30

Dakota Pub, Vigonza (PD)

24K Magic: il tributo a Bruno Mars

Il progetto 24k Magic Bruno Mars Tribute nasce a Gennaio 2018 di un gruppo di amici amanti del genere pop e in particolare della musica di Bruno Mars: l’idea è quella di riproporre dal vivo lo spettacolo in modo dettagliato, prendendo come riferimento lo show originale del “24k Magic World Tour” con un sound fresco, grintoso unito ad uno spettacolo entusiasmante e pieno di energia.

