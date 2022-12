"Brusa la vecia", il mercatino a Carmignano di Brenta

La Pro Loco di Carmignano di Brenta (PD), in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi APS affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per venerdì 6 gennaio 2023, a Carmignano di Brenta (PD), in Via Guglielmo Marconi dalle ore 10 alle ore 21 il Mercatino della Manifestazione "Brusa la Vecia".

Si prevede la presenza di espositori delle tradizioni popolari, dell'artigianato artistico e delle opere d'ingegno creativo con curiose ed originali idee regalo per la casa ed il tempo libero, bancarelle di prodotti enogastronomici tipici regionali d'Italia e specialità alimentari dolci e salate stagionali, prodotti e rimedi naturali per la cura del corpo e del vivere sano.

Il programma della giornata prevede animazioni e intrattenimenti vari, punti ristoro con operatori dello streetfood, sorteggio iniziativa "compra e vinci". alle ore 20 arriva la befana che consegnerà le calzette a tutti i bambini e a seguire falò "brusa la vecia" con spettacolo piromusicale.