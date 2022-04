Buddhismo e sfide globali: evoluzione digitale, metaversi e intelligenza artificiale il 13 maggio 2022 a Padova. Il primo di tre appuntamenti dal vivo per esplorare domande e risposte che pongono la pratica di consapevolezza insegnata nella tradizione buddhista di fronte alle sfide, ma anche alle opportunità del mondo contemporaneo. Gli incontri, condotti da Chiara Mascarello e Francesco Tormen, prevedono un’introduzione a due voci del tema a cui seguirà una sessione di dibattito che consentirà ai partecipanti di confrontarsi e sostenere la propria posizione in una gioco a squadre al contempo leggero e impegnato, per ritornare a incontrarsi e affrontare assieme i cambiamenti che ci attendono, sotto l’auspicio di due concetti-guida: consapevolezza e condivisione.

In questo primo incontro ci domanderemo: in che modo l’era del digitale sta già modificando la nostra mente? Esiste un uso consapevole della tecnologia? Cosa dobbiamo attenderci dalle imminenti innovazioni che l’accelerazione tecnologica renderà possibili, come i mondi virtuali e i software quasi-umani? Dovremo imparare a difenderci dalla tecnologia intelligente oppure nel metaverso c’è posto anche per un’autentica pratica di consapevolezza?

Informazioni e contatti

Web: https://www.taracittamani.it/attivita/buddhismo-e-sfide-globali/