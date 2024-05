Buona notte alla guerra, i saggi di fine anno dell’Accademia de LiNUTILE al teatro ai Colli

Dagli incubi che tutti noi abbiamo affrontato alla grande paura che l’attualità ci fa vivere quotidianamente. Questi i filoni che domenica 26 maggio alle 16 e alle 21 saranno portati sul palco del Teatro ai Colli di Padova (via Monte Lozzo 16) dalle allieve e dagli allievi dell’Anno Accademico 2023-2024 dell’Accademia de LiNUTILE, scuola di Teatro fondata e diretta da Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi nel 2011 e divenuta nel corso degli anni un punto di riferimento per la formazione non formale.

I primi a salire in palcoscenico saranno le allieve e gli allievi dei corsi 8-13 con “La buona notte del Terrore”. Tutti noi, da piccolo così come anche da adulti ci siamo trovati a dover affrontare le nostre paure: dall’ uomo nero, al mostro nell’armadio, i fantasmi. Certamente irrazionali, ma non per questo meno reali nelle loro conseguenze su di noi. In un’atmosfera noir i giovani attori e le giovani attrici esorcizzeranno questi terrori, interpretando con entusiasmo i personaggi più paurosi, cercando di incollare alla sedia i loro spettatori come proprio la tradizione horror insegna.

Dalle paure infantili, le allieve e gli allievi delle classi 14-18 ci porteranno ad affrontarne una decisamente più reale e, purtroppo di stretta attualità: la guerra. In “C’è una volta la Guerra” un gruppo di giovani allievi aspiranti e attori si ritrovano sul palco per ripassare le scene del loro saggio finale, dedicato appunto al conflitto, per affrontare con occhio critico ciò che invade il mondo e la cronaca quotidiana, come spesso accade in teatro, metafora della vita reale, da una situazione boccaccesca dove ognuno narra la sua visione delle cose, accadrà di viverle in modo inaspettato.

È possibile prenotare il proprio posto al costo di 5 euro

Per informazioni

Teatro de LiNUTILE

049/2022907

www.teatrodelinutile.com

